Co trzeci ubezpieczony przekazuje środki na subkonto w ZUS. Reszta woli OFE

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. funkcjonowało tzw. okno transferowe pozwalające ubezpieczonym decydować, czy część ich składki emerytalnej ma trafić na subkonto w ZUS, czy do wybranego OFE. W tej edycji okna transferowego do ZUS wypłynęło ponad 15,7 tys. deklaracji.

Kto składał oświadczenie o przekazywaniu składki

Najwięcej deklaracji zostało złożonych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W mniejszy stopniu zainteresowane osoby skorzystały z poczty oraz z możliwości złożenia dokumentu osobiście w placówkach Zakładu. W sumie w ciągu czterech miesięcy ZUS przyjął 15,7 tys. oświadczeń. Blisko jedna trzecia ubezpieczonych zdecydowała się przekazywać środki na subkonto w ZUS. Pozostali wybrali OFE.

Najwięcej oświadczeń złożyły osoby w wieku 40-49 lat. Częściej to mężczyźni (ale zaledwie z przewagą 1 proc. w porównaniu do kobiet) zmieniali swoją poprzednią decyzję co do przekazywania części składki emerytalnej - czy w całości na subkoncie w ZUS, czy też w części na wybrany OFE i subkonto w ZUS.

Najwięcej dokumentów wpłynęło do ZUS z Warszawy, Gdańska i Krakowa. - W województwie śląskim najwięcej deklaracji spłynęło od mieszkańców z obszaru Oddziału ZUS w Chorzowie, a następnie z ternu działalności Oddziału ZUS w: Rybniku, Zabrzu, Sosnowca, Bielska-Białej. Najmniej w naszym regionie spłynęło oświadczeń od klientów z terenu działalności Oddziału ZUS w Częstochowie – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kto mógł podjąć decyzję o przekazywaniu składek

Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy jej część, która wynosi 2,92 proc. podstawy wymiaru ma być zapisana na subkonto w ZUS czy przekazana na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Swoją decyzję ubezpieczony przekazywał na formularzu "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych", które ma symbol ZUS-US-OFE-03.

Oświadczenie można było dostarczyć do ZUS elektronicznie przez PUE albo do placówki, osobiście lub pocztą. Oświadczenia nie musieli składać ubezpieczeni, którzy nie zmieniali decyzji podjętej w poprzednim oknie transferowym oraz ci, którzy osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

Ubezpieczony, który do tej pory nie był członkiem OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek funduszu, powinien zawrzeć pierwszą umowę z wybranym z otwartym funduszem emerytalnym. Ma na to cztery miesiące od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS.

Jakie wybory były w poprzednich oknach transferowych

W pierwszym oknie transferowym, w 2014 r., ZUS przetworzył ponad 2,5 mln oświadczeń. Ubezpieczeni mogli wtedy złożyć tylko oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE. Jego brak traktowany był jako wybór subkonta w ZUS.

W kolejnym oknie w 2016 r. do ZUS trafiło blisko 100 tys. oświadczeń. Ponad 94 proc. ubezpieczonych wybrało wtedy OFE.