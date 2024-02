Nie możesz pójść do ZUS i załatwić sprawy? Możesz wysłać pełnomocnika. Trzeba tylko wypełnić formularz ZUS PEL

Za pomocą formularza ZUS PEL klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą udzielić pełnomocnictwa do załatwiania swoich spraw. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

Czy można udzielić pełnomocnictwa

Nie zawsze trzeba samodzielnie załatwiać swoje sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można do tego upoważnić inną osobę. Jest to wygodna opcja w razie gdy choroba lub wiek, albo inne ważne przyczyny nie pozwalają na samodzielne załatwienie spraw w ZUS. ZUS przygotował do tego odpowiednie pełnomocnictwo. Wystarczy, że emeryci, renciści i inni klienci wypełnią formularz ZUS PEL i przekażą go do Zakładu.

– Takie pełnomocnictwo może być z wielu względów wygodne, chociażby w sytuacji, gdy jesteśmy unieruchomieni z powodu choroby i nie możemy dotrzeć do placówki ZUS, albo gdy jesteśmy za granicą, a w tym czasie będziemy potrzebować zaświadczenia z ZUS. Dzięki pełnomocnictwu może to za nas załatwić inna, wskazana przez nas, osoba – podpowiada Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Formularz ZUS PEL

Formularz pełnomocnictwa ZUS PEL można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

W formularzu pełnomocnictwa należy wskazać osobę, która w kontaktach z ZUS będzie reprezentowała osobę udzielającą pełnomocnictwa. W formularzu trzeba też podać dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu), dane pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa, a dokładnie do jakich danych i uprawnień ma mieć dostęp pełnomocnik.

Wypełniony formularz składamy w ZUS.

Zakres pełnomocnictwa

Na formularzu ZUS PEL można udzielić pełnomocnictwa jednorazowo - do wykonania konkretnej czynności, np. do odebrania korespondencji, czy załatwienia jednostkowej sprawy.

Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa do załatwiania wszystkich spraw w ZUS-ie, z wyjątkiem reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS. W tym ostatnim przypadku wymagany jest inny formularz - druk PEL-K.

Na jak długo można udzielić pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może być udzielone:

na czas określony ze wskazaniem okresu lub

na czas nieokreślony.

Jeśli w pełnomocnictwie nie zostaną wpisane daty jego obowiązywania, przyjmuje się, że upoważnienie osoby do załatwienia spraw udzielane jest od dnia jego dostarczenia do ZUS-u do odwołania. Odwołać pełnomocnictwo można w każdym czasie, wystarczy złożyć formularz ZUS PEL-O.

- Złożenie ogólnego pełnomocnictwa wiąże się z tym, że korespondencja od chwili wskazanej w formularzu ZUS PEL nie będzie kierowana do klienta, ale do jego pełnomocnika. Jeśli więc taka osoba nadal chce otrzymywać korespondencję z Zakładu, powinna wybrać wariant upoważnienia do wykonania konkretnej czynności przez pełnomocnika – wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

