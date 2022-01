ZUS RPA - kto i kiedy składa?

ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej. Kto i kiedy składa go do ZUS? Obowiązek wysłania raportu dotyczy m.in. przypadku wypłaty wynagrodzenia za grudzień w styczniu. Kiedy jeszcze istnieje obowiązek złożenia ZUS RPA wraz z DRA?

ZUS RPA - co to jest? Raport ZUS RPA funkcjonuje od 1 stycznia 2019 r. i jest często zapominany przez płatników składek. Składany jest wraz z innymi dokumentami rozliczeniowymi jako załącznik do ZUS DRA. Zadaniem raportu RPA jest uzupełnienie danych dotyczących pracownika przekazanych w innych imiennych raportach miesięcznych. Dane te wykorzystywane są przez ZUS przy przyznawaniu i obliczaniu wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych. Co zawiera raport ZUS RPA? Raport ZUS RPA zawiera następujące dane: kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i który jest należny za inny rok kalendarzowy, okres wykonywania pracy nauczycielskiej. Kto wysyła raport ZUS RPA? Raportu nie wysyła się z automatu za każdy miesiąc, a jedynie za miesiąc, w którym wystąpi jedna z trzech okoliczności. Kiedy dochodzi do obowiązku wypełnienia i wysyłki raportu imiennego ZUS RPA? Oto 3 sytuacje: wypłacenie osobie zatrudnionej przychodu należnego za lata poprzednie, np. trzynastka za rok poprzedni, wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu, nagrody za rok poprzedni wypłacone w styczniu; obok świadczeń wypłaconych w związku z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem (np. obok zasiłku chorobowego), wypłacenie osobie zatrudnionej takiego składnika wynagrodzenia (np. dodatek stażowy), od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; wykonywanie pracy nauczycielskiej przez osobę zatrudnioną. ZUS RPA - do kiedy? Od stycznia 2022 roku ZUS RPA przekazywany jest wraz z całą dokumentacją rozliczeniową czyli z ZUS DRA, RCA w następujących terminach: do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe;

do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną (np. spółki akcyjne, z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje);

do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek (przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, np. spółki osobowe: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.). W styczniu 2022 r. będą to następujące terminy: 05.01 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

17.01 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA przez spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje.

20.01 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA przez pozostałych płatników, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne). ZUS RPA - instrukcja ZUS przygotował instrukcję jak krok po kroku wypełnić i skorygować raport ZUS RPA. Poradnik ZUS jak wypełnić i skorygować ZUS RPA >>> Pobierz formularz ZUS RPA >>>