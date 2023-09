Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Dobrze i stabilnie. ZUS podsumował I półrocze 2023 r.

Nieleczone schorzenia jamy ustnej wpływają na częstotliwość nieplanowanych urlopów i zwolnień lekarskich pracownika. Co więcej: znacząco obniżają wydajność w pracy. Do takich wniosków doszli amerykańscy badacze, którzy na łamach magazynu „PLOS ONE” przeanalizowali dane z ankiet National Health and Nutrition Examination Survey, przeprowadzanych w USA przez Centrum Chorób Zakaźnych (CDC).