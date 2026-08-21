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Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Nadgodziny a lekki stopień niepełnosprawności. Jakie są przepisy w 2026 r.?
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Nadgodziny a lekki stopień niepełnosprawności. Jakie są przepisy w 2026 r.?

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21 sierpnia 2026, 11:00
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może pracować w nadgodzinach?
Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może pracować w nadgodzinach?
Shutterstock

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Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może pracować w nadgodzinach? To pytanie, które często zadają sobie pracownicy i pracodawcy. Podpowiadamy jakie normy obowiązują w 2026 roku.

Kim jest pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim?

Osoba z niepełnosprawnością może zostać zaliczona do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Wyróżniamy tu stopnie: znaczny, umiarkowany i lekki.

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Pracownik, który ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu lekkim ma istotnie niższe zdolności do wykonywania pracy w porównaniu z osobą z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Niemniej jednak ograniczenia te da się kompensować przy pomocy np. przedmiotów ortopedycznych czy środków środki pomocniczych.

Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może pracować w nadgodzinach?

Przepisy z jednej strony dają dodatkowe uprawnienia pracodawcom, zatrudniającym pracowników z niepełnosprawnościami (np. dofinansowania do zatrudnienia), a z drugiej – nakładają ważne obowiązki. Nie można bowiem zapominać, iż kwestie zdrowotne odgrywają ogromną rolę w organizacji pracy takich osób. Z tego powodu aktualne normy co do zasady zabraniają zatrudniania osób niepełnosprawnych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. W 2026 r. przepisy te się nie zmieniły.

Otóż w godzinach nadliczbowych może być zatrudniona osoba z niepełnosprawnością przy pilnowaniu. Kolejny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi zgodę na wykonywanie przez tego pracownika pracy w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, iż pracownik może złożyć pracodawcy wniosek o pracę w nadgodzinach, jeśli chce taką wykonywać i uzyska wymaganą zgodę lekarza. Inicjatywa w tym zakresie należy do pracownika. Pracodawca ponosi zaś koszty wymaganych badań.

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Praca w nadgodzinach osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

Warto pamiętać, iż czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (niższe normy obowiązują dla stopnia umiarkowanego i znacznego). Nadgodziny w przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim będą zatem liczone powyżej 8-godzinnej dobowej normy.

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Podstawa prawna

Art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 44; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1961).

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Źródło: INFOR
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