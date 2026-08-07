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Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Lekki stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [LISTA]

Lekki stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [LISTA]

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07 sierpnia 2026, 09:17
[Data aktualizacji 07 sierpnia 2026, 13:57]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co oznaczają kody w orzeczeniu?
Co oznaczają kody w orzeczeniu?
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Co w 2026 roku daje orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności? Czy można ubiegać się o zasiłki z pomocy społecznej? Na jakie dofinansowanie z PFRON może liczyć pracownik? Jakie prawa mają pracownicy z niepełnosprawnością w stopniu lekkim? Jakich zmian mogą spodziewać się na 2027 rok osoby z niepełnosprawnościami? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

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Lekki stopień niepełnosprawności. Co oznacza takie orzeczenie?

Lekki stopień niepełnosprawności charakteryzuje osoby, które mają naruszoną sprawność organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością. Niepełnosprawność w stopniu lekkim oznacza też ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, które dają się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

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Lekki stopień niepełnosprawności a czas pracy i urlop w 2026 roku

Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Oznacza to, iż nadgodziny w przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim będą liczone powyżej 8-godzinnej dobowej normy.

Obecnie obowiązujące przepisy co do zasady zabraniają zatrudniania osób niepełnosprawnych (również w stopniu lekkim) w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wyjątkiem jest zatrudnienie takiego pracownika przy pilnowaniu. Ponadto pracownik z niepełnosprawnością może złożyć pracodawcy wniosek o pracę w godzinach nadliczbowych i uzyskać zgodę lekarza.

Pracownik z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

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Ważne

Lekki stopień niepełnosprawności nie uprawnia do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Z takiego przywileju mogą bowiem korzystać tylko osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym.

„Postulat zrównania osób z lekkim stopniem niepełnosprawności w przedmiocie korzystania z dodatkowego urlopu wypoczynkowego czy możliwości uzyskania zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na odbycie badań lekarskich z osobami, którym orzeczono umiarkowany i znaczny niepełnosprawności, musi zostać gruntownie przeanalizowany pod kątem skutków społecznych oraz finansowych takiej zmiany. Prace zmierzające do jej wprowadzenia nie są obecnie prowadzone, warto jednak wspomnieć, że rozpoczęto realizację projektu pn. Przebudowa modelu orzekania o niepełnosprawności w ramach działania 03.04 Nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)” – poinformowała na początku 2026 r, Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocniczka przypomniała, iż celem projektu realizowanego w okresie od 1 grudnia 2025 do 31 sierpnia 2028 r. jest przygotowanie kompleksowego modelu orzekania o niepełnosprawności i systemu świadczeń oraz innych form wsparcia, odpowiadających na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Co dla pracodawcy, zatrudniającego w 2026 i 2027 r. pracownika z lekkim stopniem?

Jeśli pracodawca spełnia odpowiednie wymagania, to może uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowanie do wynagrodzenia. W przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności dofinansowanie to wynosi 575 zł. Dopłata jest wyższa o 690 zł na pracowników z orzeczonymi chorobami psychicznymi (kod 02-P), upośledzeniem umysłowym (01-U), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C0, epilepsją (06-E).

Aktualnie nie ma zaplanowanych na 2027 rok zmian dotyczących ewentualnej podwyżki tych kwot.

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Pracodawca może też otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy i kosztów szkoleń. Osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności można wliczyć do wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W praktyce będzie to oznaczało mniejsze wpłaty do PFRON.

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Co z PFRON dla lekkiego stopnia niepełnosprawności? [Przykłady]

Ważną formą wspierania aktywności osób z niepełnosprawnościami są turnusy rehabilitacyjne. Z PFRON można uzyskać dofinansowanie, które dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności od czerwca 2026 r. wynosi 2 390 zł. Kwoty te zmieniają się co kwartał. Dla otrzymania dopłaty ważne jest spełnianie kryterium dochodowego. PCPPR obniży wysokość wsparcia, jeżeli zostanie ono przekroczone, zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę.

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Ważne

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do skorzystania z urlopu wypoczynkowego na turnus rehabilitacyjny.

Lekki stopień niepełnosprawności a zasiłek z MOPS w 2026 i 2027 r. [Przykład]

Trzeba zaznaczyć, iż osobie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim nie przysługuje zasiłek stały (chyba że ze względu na wiek).

Przykład

Przykładowo, osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może ubiegać się o zasiłek celowy czy też o zasiłek okresowy. Obie formy pomocy wymagają jednak spełniania kryterium dochodowego. W 2026 r. progi dochodowe wynoszą 823 zł dla osoby w rodzinie i 1010 zł w przypadku osoby samotnej.

Zasiłek celowy ośrodek pomocy społecznej może wypłacić w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Z kolei zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwotę zasiłku okresowego ustala się m.in. w oparciu o dochody wnioskodawcy.

Przykład

Pani Irena jest osobą samotnie gospodarującą, z miesięcznym dochodem w kwocie 610 zł. Organ gminy uznał, iż spełnia wymagane kryteria i przyznał jej zasiłek okresowy. W 2026 r. kwota takiego zasiłku dla pani Ireny będzie wynosiła od 200 do 400 zł miesięcznie. Czas trwania wypłat ustala ośrodek pomocy społecznej w oparciu o indywidualną sytuację danej osoby.

Ważne

Jeśli aktualne przepisy nie ulegną zmianie, to w 2027 r. progi dochodowe w pomocy społecznej pozostaną na niezmienionym poziomie. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad coroczną weryfikacją kwot takich progów. W tym momencie jednak taki projekt nie został jeszcze opublikowany.

Lekki stopień niepełnosprawności w 2026 i 2027 r. [FAQ]

Czy osobie niepełnosprawnej w stopniu lekkim przysługuje karta parkingowa?

Nie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności nie przysługuje karta parkingowa.

Mam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Czy mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Lekki stopień niepełnosprawności obecnie nie wystarczy do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. Orzeczenie o znacznym czy umiarkowanym stopniu nie jest wymagane jedynie w przypadku seniorów, którzy ukończylli 75 lat.

Czy orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności może być wydane na stałe?

Tak, jeśli jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy, to orzeczenie można wydać na stałe.

Kończy mi się ważność orzeczenia. Teraz mam stopień umiarkowany. Czy ponowne orzeczenie komisja może mi wystawić ze stopniem lekkim?

To, jaki stopień niepełnosprawności zespół orzekający przyzna w kolejnym orzeczeniu zależy od konkretnej sytuacji. Bierze się tu pod uwagę nie tylko stan zdrowia, ale też ograniczenia funkcjonalne. W praktyce jest zatem możliwa sytuacja, że osoba z niepełnosprawnością przez jakiś okres czasu ma przyznany umiarkowany stopień, a później lekki.

Czy z lekkim stopniem niepełnosprawności MOPS przyzna mi zasiłek stały?

Nie, zasiłek stały nie przysługuje osobom legitymującym się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. MOPS może jednak przyznać zasiłek stały ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku. Dotyczy to osób, które już osiągnęły wiek emerytalny i spełniają kryterium dochodowe.

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Źródło: INFOR
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nie ma takiej możliwości
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6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
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