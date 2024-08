Jest projekt zmian przepisów w zakresie zatrudniania osób ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy na zmianach zyskają tylko pracodawcy? To przecież oni dostaną nawet 4140 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Nowe przepisy miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu aktu w Dzienniku Ustaw, ale z mocą od 1 lipca 2024 r.

4140 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego [projekt]. Nowe przepisy miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu aktu w Dzienniku Ustaw, ale z mocą od 1 lipca 2024 r.

Trwają rządowe prace nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dlaczego właśnie tej ustawy? Ponieważ ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44, dalej jako: ustawa) określa zasady zatrudniania i dofinansowań dla pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Ustawa wskazuje na trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą (w tym wysokości dofinansowania). Te stopnie to: znaczny, umiarkowany, lekki. Wydane orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania ulg i uprawnień. Co więcej ustawa określa też zasady wynagrodzenia brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy. W konsekwencji zmiana przepisów prowadzi do zwiększenia miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

REKLAMA

Autopromocja

Ważne Celem projektu jest podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wrasta minimalne wynagrodzenie za pracę musi i wzrastać kwota dofinansowania na zatrudnianie niepełnoprawnych

Jak podaje projektodawca w uzasadnieniu do zmian: Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie znacząco wzrosło – od kwoty 3 010 zł na koniec 2022 r. do planowanej w lipcu kwoty 2024 r. – 4 300 zł. Za systematyczną zmianą minimalnego wynagrodzenia nie podążała zmiana kwoty dofinansowania dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji PFRON – ostatnia nowelizacja przepisów ustawy o rehabilitacji, podnosząca wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych miała miejsce w 2022 r.

Nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Wydaje się się jeszcze w 2024 r. będą obowiązywały nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Prawdopodobnie będzie to: 2 760 zł, 1 550 zł, 575 zł. Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń ma wynosić:

1 550 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 1 350 zł); Autopromocja Webinarium: Sygnaliści w dokumentacji pracodawcy – wzory prawidłowych zapisów Sprawdź

2 760 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 2 400 zł);

575 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 500 zł).

W przypadku osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwoty zwiększa się do:

1 380 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 1 200 zł);

1 035 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 900 zł); Autopromocja Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej Sprawdź

690 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (dotychczas 600 zł).

Kiedy wchodzą w życie przepisy w sprawie dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych?

Musimy czekać na ostateczną wersję aktu i wejście w życie ustawy. Nowe przepisy miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu aktu w Dzienniku Ustaw, ale z mocą od 1 lipca 2024 r. Taki termin wejścia w życie ustawy realizuje ważny interes państwa w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo