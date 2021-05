Wsparcie z urzędu pracy dla osoby niepełnosprawnej

Wsparcie z urzędu pracy - z jakich usług i instrumentów pomocy może skorzystać osoba niepełnosprawna?

Niepełnosprawny czyli kto?

Niepełnosprawnymi określa się osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej. Jest to potwierdzone stosownym orzeczeniem, w którym zawarta jest informacja o stopniu niepełnosprawności.

Status osoby niepełnosprawnej rejestrującej się w urzędzie pracy w głównej mierze zależy od tego, czy pobiera ona świadczenia wynikające z niezdolności do pracy.

Jeśli osoba niepełnosprawna jest uprawniona, np. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej czy zasiłku stałego, wtedy rejestracja będzie możliwa wyłącznie ze statusem poszukującego pracy. Taki status nie uprawnia do ubezpieczenia zdrowotnego i ogranicza zakres pomocy ze strony urzędu.

Osoba niepełnosprawna ze statusem bezrobotnego

Osoba niepełnosprawna, która nie pobiera wyżej wymienionych świadczeń i spełnia resztę warunków ustawy, a także potwierdza swoją zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, ma możliwość rejestracji ze statusem bezrobotnego. Status ten umożliwia korzystanie ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej.

Osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako „poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu” może również korzystać, na zasadach takich jak bezrobotni, z następujących usług lub instrumentów:

szkoleń,

stażu,

prac interwencyjnych,

przygotowania zawodowego dorosłych,

badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

studiów podyplomowych,

szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,

bonu na zasiedlenie,

bonu szkoleniowego,

bonu stażowego.

PFRON

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status poszukujący pracy, a niepozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON (https://www.pfron.org.pl/).

Od wielu lat pośrednictwem pracy zajmują się organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. PFRON finansuje wiele z tych działań. Ta forma udzielania dofinansowań nazywa się zlecaniem zadań organizacjom. Udział w projektach jest bezpłatny dla osób niepełnosprawnych. Lista projektów, które w danym roku zostały objęte dofinansowaniem Funduszu zawsze jest udostępniana na stronie internetowej PFRON.

