Wniosek o pracę zdalną – dziecko do lat 4 [WZÓR]

Jak ubiegać się o pracę zdalną dla rodziców dzieci do lat 4? Pracownik musi złożyć wniosek o pracę zdalną. Prezentujemy wzór wniosku do druku w formacie Word doc oraz pdf zgodny z nowymi przepisami obowiązującymi od 7 kwietnia 2023 roku.

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 lat

Nowe przepisy Kodeksu pracy, które obowiązują już od 7 kwietnia 2023 roku, przyznają pracownikowi rodzicowi wychowującemu dziecko do ukończenia 4 roku życia prawo do złożenia wniosku o pracę zdalną na preferencyjnych zasadach. Oznacza to, że oprócz ogólnie obowiązujących w danej firmie norm dotyczących pracy zdalnej, taki pracownik może skorzystać z art. 6719 § 6 Kodeksu pracy:

„Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika […] wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia […] o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.”

Jak napisać wniosek o pracę zdalną?

Wniosek o pracę zdalną dla rodzica wychowującego dziecko do 4 lat powinien zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Przepisy nie precyzują, jakie informacje powinno zawierać pismo, ani w jakim terminie powinno zostać złożone. Wydaje się, że wniosek o pracę zdalną powinien być złożony w terminie pozwalającym pracodawcy na zapoznanie się z nim, ocenę wpływu wniosku na organizację pracy, ocenę czy charakter pracy pozwala na pracę z domu oraz ewentualną zmianę organizacji pracy do momentu przejścia pracownika na pracę zdalną. Pracownik nie powinien zaskakiwać pracodawcy z dnia na dzień. W celu utrzymania prawidłowych relacji na linii pracownik-pracodawca warto złożyć wniosek ze stosownym wyprzedzeniem.

Wniosek o pracę zdalną dla rodziców dziecka do 4 lat – wzór

Pracownik będący rodzicem małego dziecka może wnosić o pracę zdalną w pełnym wymiarze czyli tzw. całkowitą pracę zdalną albo częściową pracę zdalną czyli tzw. hybrydową.

Wzór 1 to wniosek o pracę zdalną całkowitą na czas nieokreślony:

Wzór 2 to wniosek o pracę zdalną częściową w określonym terminie:

Podstawa prawna Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 240)