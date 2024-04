Praca zdalna – w jakich sytuacjach pracodawca może nie wyrazić na nią zgody? Co z rodzicami dzieci do lat 4 i 8? Sprawdź zasady. Odmowa pracy zdalnej dla rodzica dziecka do lat 4 może być uzasadniona organizacją pracy lub rodzajem pracy wykonywanej przez pracownika. Odmowa pracy zdalnej powinna być uzasadniona na piśmie. Artykuł zawiera wzór odmowy wraz z uzasadnieniem.

Autopromocja