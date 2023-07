Praca zdalna podczas upałów. Jak ją przetrwać?

Praca zdalna latem. Praca podczas upałów w pomieszczeniu bez klimatyzacji może być wyzwaniem. Jak sobie radzić latem podczas home office?

Wysokie temperatury nie odpuszczają i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało przyjść ochłodzenie. Organizacja pracy w tym czasie może być kłopotliwa. Jak poprawić jakość pracy w domu, aby była efektywna?

Przygotowanie pomieszczenia do pracy

Dobre przewietrzone pomieszczenie to podstawa, ale otwieranie okien podczas upałów może przynieść więcej szkody niż pożytku. Warto solidnie przewentylować mieszkanie w nocy lub bardzo rano, jak jeszcze temperatury nie są zbyt wysokie. Zaciągnięte rolety, zasunięte zasłony w oknach od słonecznej strony sprawią, że promienie słońca nie będą nagrzewać pomieszczenia. Jeśli pokój jest klimatyzowany, okna również należy zamknąć, a temperaturę ustawić na optymalną (nie powinna być za niska).

Praca z laptopem w ogródku lub na balkonie może być bardzo przyjemna, ale w gorące dni w miarę możliwości lepiej unikać wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między godziną 10:00 a 17:00). Miejsce do pracy powinno być odpowiednio zacienione.

Warto pamiętać, że wszelkie włączone urządzenia elektryczne czy sztuczne oświetlenie to wzrost temperatury, może pranie i zmywarkę lepiej nastawić wieczorem zamiast zanim włączymy komputer? Nie będą również generować dodatkowego hałasu podczas pracy.

Gdy w pomieszczeniu wciąż temperatura przekracza normy, może pomyśleć o zakupie wentylatora?

Jak chronić sprzęty?

Wskaźnik temperatury powyżej 25 stopni to również wyzwanie dla sprzętów elektronicznych. Co zrobić, aby one również przetrwały upał? Warto pamiętać, że urządzenia nagrzewają się już podczas pracy, a każde dodatkowe kilka stopni ciepła może być dla nich zabójcze. Może, ale nie musi. Przede wszystkim sprzęty należy odsunąć od miejsca nasłonecznienia i zapewnić im odpowiednią wentylację, na przykład odsuwając leżące na blacie rzeczy jak najdalej, albo… wyjmując komputer z szafki biurka. Do laptopa można użyć chłodzącej podkładki.

Jeśli urządzenia są wyposażone w wiatraki, dobrze jest je regularnie czyścić z kurzu, będą wówczas o wiele bardziej wydajne. Przegrzewające się z powodu wysokiej temperatury sprzęty czasem należy po prostu wyłączyć na kilka minut.

Jak chronić siebie?

Nawodnienie to podstawa. Podczas pracy należy koniecznie zadbać o stały dostęp do wody i pić ją często, małymi łykami. Na przekąski dobrze jest przygotować sobie soczyste warzywa i owoce, lekkostrawne posiłki, na które ogranizm dodatkowo nie będzie tracił energii, aby je strawić. Przerwę w pracy można wykorzystać na szybki chłodny prysznic (nie może być zbyt zimny!), można też - w miarę potrzeby - stosować chłodne okłady.

Strój też nie jest bez znaczenia. W czasie upałów najlepiej założyć luźne, oddychające ubrania z naturalnych materiałów. Ma być wygodnie i przewiewnie.

Bez względu na upał, dla zdrowia i większej efektywności raz na godzinę powinno się wstać od komputera, przejść się lub chwilę rozciągnąć. Dobrze też, aby odpoczęły oczy.

