Prawo Wykonywania Zawodu w aplikacji mObywatel 2.0

Czym jest aplikacja mObywatel?

Aplikacja mObywatel czy mObywatel w wersji 2.0. to pełnoprawny elektroniczny dokument tożsamości, który można mieć zawsze pod ręką w swoim telefonie. Nie trzeba nosić przy sobie dowodu osobistego, nie trzeba posługiwać się dowodem w formie fizycznej (plastikowej). To duże ułatwienie, ponieważ aplikacji można używać np. w urzędach, bankach, sądach, przychodniach czy u notariusza. Tak więc: mDowód, mPrawo, Karta Dużej Rodziny, Legitymacja emeryta-rencisty, Legitymacja studencka czy szkolna, legitymacja adwokacka/ radcy prawnego inne dokumenty w formie elektronicznej ma się w telefonie! W przyszłości do aplikacji ma zostać dodana także legitymacje osoby niepełnosprawnej czy honorowego dawcy krwi.

mObywatel 2.0. uprawnienia zawodowe w telefonie