Zmiana pracy 2024: dla poprawy zdrowia i warunków lub wyższych zarobków – konkurencyjne firmy korzystają z okazji

Polacy przestali bać się zmiany miejsca pracy. Oczywiście najbardziej mobilni są najmłodsi – pokolenie Z pokazuje, jak to robić. Ale w ich ślady idą także starsi. Badania pokazują, że o zmianie miejsca pracy w 2024 roku myśli co dziesiąty zatrudniony.

Z kolei najbardziej mobilne firmy traktują to jako okazję do podebrania najlepszych specjalistów od konkurencji.

Są zdecydowani zmienić pracę: dlaczego

Jak wynika z najnowszych badań - co dziesiąty Polak jest zainteresowany zamianą pracy w Nowym Roku. Dla 33 proc. pracowników ważne jest dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne, a dla 26 proc. wyższe zarobki na tym samym stanowisku.

Co więcej – aż 14 proc. osób twierdzi, że szukanie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Mając na uwadze plany Polaków to dobry moment, by zainwestować w działania, które pomogą znaleźć nowych pracowników do firmy.

Zdecydowanie częściej decyzję o zmianie pracy podejmują osoby z Pokolenia Z. Badanie Pracuj.pl wskazuje, że 62 proc. młodych respondentów podjęło taki krok w ciągu roku, a 27 proc. w ciągu ostatnich 3 miesięcy. A dlaczego ta grupa zmienia pracę? Połowa wskazała, że chce zarabiać więcej pieniędzy, co piąty badany jest zdania, że nie ma możliwości rozwoju, w miejscu gdzie obecnie pracuje, a 17 proc. zdecydowało się na pracę w zupełnie innej branży niż dotychczas. W jaki sposób wykorzystać te dane do znalezienia pracownika, który nie jest zadowolony z dotychczasowego zatrudnienia?

Rynek sprzyja odważnym: dobry pracownik dostanie ofertę

Bezrobocie w Polsce wynosi obecnie 5 proc. – według danych Głównego Urzędu Statystycznego. W wybranych sektorach takich jak: produkcja, roboty budowlane czy handel brakuje kandydatów. I to właśnie pracodawcy z tych branży szukają sposobu na zrekrutowanie pracowników. Szukanie pracowników to jedno z wyzwań, innym jest chęć zmieniania pracy przez zatrudnionych. Taką tendencje możemy zauważyć w przypadku młodego pokolenia.

Sytuacja na rynku sprawia, że dobry specjalista ukierunkowany na zmianę nie musi szukać ofert – oferty znajdą go same.

Ale dla pracodawcy samo złożenie oferty może okazać się niewystarczające. Pracownicy, którzy chcą zmienić pracę nie zrobią tego dla samej zmiany. Chcą mieć gwarancję, że zmiana rozwiąże ich problem.

Dlatego zdaniem ekspertów, dla pracodawców chcących pozyskać dobre kadry istotne jest budowanie wizerunku firmy. W jaki sposób? Pomocne są klasyczne działania promocyjne takie, jak reklama radiowa, prasowa czy w Internecie.

Firmy budują swój wizerunek na zewnątrz

Coraz częściej firmy korzystają z możliwości jakie daje im reklama zewnętrzna, fachowo określana jako OOH,

– Dzięki OOH, firmy mają szansę wyróżnić się i dotrzeć do potencjalnych kandydatów do pracy w różnych miejscach publicznych, takich jak przystanki autobusowe, kioski czy miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszych – wyjaśnia Robert Dąbrowski, CEO Recevent.

W mijającym już roku najpopularniejsze były m.in. billboardy. Dlaczego?

Po pierwsze, niższe koszty w porównaniu z kampaniami w radiu i telewizji. W porównaniu z kosztami reklamy w mediach tradycyjnych, takich jak telewizja czy radio, kampanie billboardowe są relatywnie bardziej ekonomiczne. Pracodawcy szukają efektywnych rozwiązań, które jednocześnie są dostępne w różnych budżetach.

Po drugie, nie ustępująca wiele telewizji duża widoczność i zasięgi. Billboardy, ze względu na swoją dużą powierzchnię i umiejscowienie w strategicznych lokalizacjach, zapewniają doskonałą widoczność i zasięg reklamy. Są widoczne dla wielu osób, zarówno kierowców, pieszych, jak i pasażerów komunikacji publicznej, co sprawia, że docierają do szerokiego audytorium.

No i ewidentna przewaga – stała ekspozycja. Billboardy są stale wystawione na działanie warunków atmosferycznych i światła, co oznacza, że potencjalny odbiorca ma możliwość dostrzeżenia reklamy w różnych warunkach pogodowych i o różnych porach dnia.

Do zalet billboardów należy również ich kreatywność: firmy wymyślają coraz to nowe projekty, by przyciągnąć wzrok odbiorców.

W jaki sposób jeszcze szukać pracownika? Pomocne są reklamy umieszczane na drzwiach supermarketów, czyli DOOH. Coraz więcej firm wybiera tablice reklamowe umieszczane w przejściach podziemnych, w metrze, czy na przystankach autobusowych. Outdoor daje wiele możliwości i jest doskonałą formą reklamy dla pracodawców.

– Kreatywne i atrakcyjne kampanie OOH mogą efektywnie zwrócić uwagę odbiorców, budując jednocześnie rozpoznawalność marki i przyciągając nowych klientów, a także pracowników. W dobie dynamicznego rozwoju mediów, strategie reklamowe oparte na OOH stają się ważnym narzędziem w budowaniu skutecznej kampanii marketingowej – przekonuje Robert Dąbrowski.