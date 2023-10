Pokolenie Z to termin używany do opisania pokolenia ludzi urodzonych w okresie od połowy lat 90. do początku lat 2010. Jest to pokolenie, które dorastało w erze powszechnego dostępu do Internetu, szybkiego rozwoju technologii oraz mediów społecznościowych.

Osoby należące do Pokolenia Z są pierwszymi prawdziwymi cyfrowymi tubylcami – w przeciwieństwie do poprzednich pokoleń, nie znają życia bez Internetu czy smartfonów. Autopromocja Nowoczesne technologie Jedną z charakterystycznych cech tego pokolenia jest ich umiejętność obsługi nowoczesnych technologii już od najmłodszych lat. Wychowani w otoczeniu komputerów, tabletów i smartfonów, są biegli w korzystaniu z różnego rodzaju aplikacji i platform internetowych. Mają również ogromny dostęp do informacji, co sprawia, że są zazwyczaj dobrze poinformowani na temat wydarzeń z całego świata. Nowoczesne poglądy Pokolenie Z jest także widoczne jako grupa o postawach społecznych charakteryzujących się tolerancją, otwartością na różnice kulturowe, etniczne, płciowe i orientacje seksualne. Są aktywni społecznie i często angażują się w różnego rodzaju działania charytatywne czy społeczne inicjatywy. Ponadto, ze względu na swój rozwinięty zmysł technologiczny, Pokolenie Z ma ogromny wpływ na trendy w marketingu, mediach społecznościowych i innowacjach technologicznych. To pokolenie, które jest świadome swojej siły w dziedzinie konsumenckiej i ma zdolność szybkiego przyswajania nowych trendów oraz technologii. Autopromocja Kodeks pracy 2023

