Nowe zawody medyczne

Jak wskazuje rząd, celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych jest:

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów:

1) asystentka stomatologiczna;

2) dietetyk;

3) elektroradiolog;

4) higienistka stomatologiczna;

5) logopeda;

6) opiekun medyczny;

7) optometrysta;

8) ortoptystka;

9) podiatra;

10) profilaktyk

11) protetyk słuchu;

12) technik dentystyczny;

13) technik farmaceutyczny;

14) technik masażysta

15 technik ortopeda;

16) technik sterylizacji medycznej;

17) terapeuta zajęciowy.

Jak wynika z uzasadnienia rządu do projektu ustawy: projekt ustawy wprowadza mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie medycznym, którzy posiadają określone przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. W związku z tym, regulacje zawarte w projekcie ustawy będą stanowiły gwarancję zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej.

Jakich zawodów nie będą dotyczyły zmiany?

Zmiany w zakresie zawodów medycznych nie będą dotyczył zawodów medycznych, których zadania i obowiązki zawodowe zostały już uregulowane. Przykładowo zmiany nie będą dotyczyły takich zawodów jak: zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty.

Co określa projekt ustawy?

Projekt ustawy w zakresie nowych zawodów medycznych określa zmiany i nowe regulacje w zakresie:

1) zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;

2) wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;

3) efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego.

Rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego

Powstanie nowy rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia. Administratorem danych gromadzonych w tym rejestrze jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rejestr da możliwość weryfikacji i monitorowania osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, w szczególności pozwoli na uzyskanie zarówno informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju.

Wpis, zmiana i skreślenie z rejestru - właściwy wojewoda

Jeżeli chodzi o wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, zmiany danych objętych rejestrem, odmowy wpisu do rejestru oraz skreślenie z rejestru to kompetencja ta będzie należała do wojewody, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej dany zawód medyczny.

Ustawiczny rozwój zawodowy - kształcenie podyplomowe

Zmienią się zasady w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego - kształcenia podyplomowego. Osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek uczestnictwa w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach doskonalących realizowanych:

1) metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;

2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Jeżeli osoba będzie posiadała pewien dorobek naukowy będzie istniała możliwość uznania tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego.

Celem utrzymania wysokiego poziomu doskonalenia, będzie istniała kontrola realizacji kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Będzie prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany przez dyrektora CMKP.

Urlop szkoleniowy - 6 dni

Projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Taka osoba będzie musiała złożyć wniosek i za zgodą pracodawcy będzie udzielony urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Odpowiedzialność zawodowa

Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje:

1) czynności sprawdzające;

2) postępowanie wyjaśniające;

3) postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.