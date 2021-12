Dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r.

Dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r., które wypada w sobotę - czy się należy? Dlaczego pracodawcy "oddają" inny dzień wolny od pracy? Kiedy ustala się wolne za święto wypadające w sobotę?

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę - sposoby

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę - jakie sposoby przewiduje Kodeks pracy? Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę? Kiedy może zwolnić dyscyplinarnie?

Święta wolne od pracy w 2022 roku

Święta wolne od pracy w 2022 roku - oto kalendarz. Kiedy wypada Wielkanoc i inne dni wolne w Polsce? W styczniu 2022 roku jedno święto wypada w sobotę. Co to oznacza?

Emerytury czerwcowe z lat poprzednich bez wyrównania

Emerytury czerwcowe z lat poprzednich - okazuje się, że nie ma żadnych prac nad ich wyrównaniem. Nowe zasady ustalania wysokości emerytur przyznanych w czerwcu dotyczą tylko przyszłych emerytur. Jakie jest uzasadnienie Stanisława Szweda, sekretarza stanu w MRiPS?

Ile zarabiają programiści?

Ile zarabiają programiści w Polsce? Okazuje się, że najwyższe zarobki mają programiści Java - nawet 23,51 tys. zł netto (umowa B2B). W jakich miastach zarabia się najlepiej?

Poszukiwanie pracy bez doświadczenia - praktyczne wskazówki

Poszukiwanie pracy bez doświadczenia może okazać się bardzo trudne. Obecny rynek pracy to nie rynek pracownika, a rynek eksperta. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jakich błędów w CV nie popełniać? Oto praktyczne wskazówki dla kandydata do pracy.

Miejsca pracy a dobrostan pracowników [BADANIE]

Czy miejsca pracy wpływają na dobrostan pracowników na świecie? Oto wyniki badania Global Employee Engagement Benchmark. Czy pracownicy czują się dobrze w pracy i czerpią z niej satysfakcję?

Polacy chcą pracować za granicą

Polacy chcą pracować za granicą przez sytuację w kraju. Galopująca inflacja obniża wartość wynagrodzeń za pracę. Jakie są najbardziej popularne kierunki migracji zarobkowych Polaków?

ZUS przekaże więcej danych do NFZ

ZUS przekaże więcej danych do NFZ w celu ułatwienia weryfikacji prawa danej osoby do świadczeń zdrowotnych. ZUS poinformuje NFZ o dacie powstania i dacie ustania prawa do zasiłku.

Urlop na żądanie - fakty i mity

Urlop na żądanie - jakie są fakty i mity na temat tego rodzaju urlopu? Czy pracodawca musi udzielić urlopu na żądanie? Czy niewykorzystany urlop przechodzi na następny rok? Czy urlop na żądanie łączy się z urlopem wypoczynkowym?

Zasiłki i zwolnienie lekarskie - zmiany 2022

Zasiłek chorobowy, macierzyński i zwolnienie lekarskie czekają zmiany od 2022 roku. To prawdziwa rewolucja w ZUS. Co z zaległościami składkowymi? Jak zmieniają się okresy zasiłkowe? Ile od 2022 r. trwa zasiłek po ustaniu ubezpieczenia?

Prawo do bycia offline i praca zdalna w Kodeksie pracy

Prawo do bycia offline i praca zdalna w Kodeksie pracy to tematy Interpelacji nr 28478 skierowanej do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Czy w Polsce trwają prace nad wprowadzeniem prawa do bycia offline dla pracowników? Co z regulacją pracy zdalnej w Kodeksie pracy?

Dobry moment dla poszukujących pracy

Teraz jest dobry moment dla poszukujących pracy. Pracodawcy inwestują w pracowników, a zatrudnienie będzie rosło przez najbliższych kilka miesięcy.

Od dziś dodatkowy zasiłek opiekuńczy!

Od dziś dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice dzieci na nauce zdalnej (20 grudnia 2021 r. -9 stycznia 2022 r.) - jaka jest jego wysokość?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - jak uzyskać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powrócił. Jak uzyskać dodatkowy zasiłek za czas nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.?

Zasiłek opiekuńczy z KRUS od 20 grudnia 2021 r. - wniosek

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem z KRUS powraca. Od 20 grudnia 2021 roku będzie przyznawany rolnikom lub domownikom. Jak złożyć wniosek o zasiłek?

Płaca minimalna 2022 - Turcja

Płaca minimalna w Turcji od 2022 roku wzrośnie o połowę. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2022 roku?

Wzrost wynagrodzeń 2022

Wzrost wynagrodzeń za 2022 rok powinien przekroczyć 8% - Polski Instytut Ekonomiczny. rosnący popyt na pracę wpływa na podwyżki wynagrodzeń.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. - komu i kiedy przysługuje? Ile wynosi? Jak uzyskać zasiłek za czas opieki nad dzieckiem?

IKZE i IKE - limit 2022

IKZe i IKE - jaki jest limit na 2022 rok? Wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-ktorności i 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, a wpłaty na IKE - trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Ile wynoszą?

Zdalne rekrutacje - ocena kandydatów [BADANIE]

Zdalne rekrutacje w ocenie kandydatów do pracy wypadają dobrze. Brakuje im jednak możliwości wyczucia atmosfery i kultury organizacji. Czego kandydaci oczekują od rekrutera? Oto wyniki badania „Candidate Experience w Polsce”.

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych - UE

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych ma być uregulowana na poziomie UE. Powstał projekt dyrektywy regulujący zasady zatrudniania pracowników w ten sposób. Przedsiębiorcy negatywnie oceniają ten pomysł.

Ile trwa kwarantanna?

Ile trwa kwarantanna domowa w związku z covid? Ile czasu trwa kwarantanna dziecka? Co zmieniło się od 15 grudnia 2021 r.? Czy osoby zaszczepione kierowane są na kwarantannę?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 stycznia 2022 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. - jest decyzja rządu o dodatkowych dniach zasiłku dla rodziców dzieci będących na nauce zdalnej.

Zimowe obowiązki pracodawcy - bhp

Zimowe obowiązki pracodawcy z zakresu bhp dotyczą okresu 1 listopada - 31 marca. Pracodawca zapewnia odzież zimową, napoje i posiłki, miejsce do ogrzania się oraz odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach pracy. Dlaczego najważniejsza jest skuteczność działania pracodawcy?