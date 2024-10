Sąd: Kiedy ZUS musi przeliczyć emeryturę na podstawie art. 114 ustawy. Co to są nowe okoliczności?

Przykład

Przykład negatywny dla emeryta

W odwołaniu od decyzji ZUS emerytka podniosła, że organ rentowy nie uwzględnił okresu od 01.01.2017 r. do 30.05.2017 r. mimo że w tych czasie była zatrudniona na umowę zlecenia i otrzymała umówione wynagrodzenie. Zdaniem ubezpieczonej jej świadczenie emerytalne winno być również przeliczone z zastosowaniem nowej kwoty bazowej, ponieważ po nabyciu prawa do emerytury przepracowała co najmniej 30 miesięcy.

ZUS w odpowiedzi poinformował, że okres zatrudnienia od 01.02.2017 do 31.05.2017 został zaliczony do stażu pracy przy emeryturze o symbolu ENP, (uwzględniono składki, uiszczone od wskazanej podstawy za ten okres). Z art. 53 ust. 4 ustawy emerytalnej i zasad przeliczania emerytury z uwzględnieniem części socjalnej, wynika, że emerytka nie podlegała ubezpieczeniom społecznym co najmniej 30 miesięcy w okresie od 01 grudnia 2004 r., tj. nabycia uprawnień do emerytury „wcześniejszej” do 01.05.2010 r., tj. w okresie od nabycia uprawnień do emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.