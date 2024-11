MSWiA: Zamiast podwyżki 15% dla 60 000 policjantów dodatek mieszkaniowy w trzyletnim okresie przejściowym. W 2025 r. obniżka o 60%

Prawie każdy policjant otrzyma dopłatę do mieszkania (prawdopodobnie wyłączone są mieszkania od MSWiA). Do 1800 zł miesięcznie. Większość mniej - minimalna kwota 630 zł miesięcznie. Ale tak dopiero od 2027 r. A w 2025 r. obniżka aż o 60%. Dlatego policja szykuje się do protestów. Kwoty świadczenia są obliczane poprzez analogię do żołnierzy - policja ma zostać zrównana z wojskiem.

Policjanci nie zgadzają się na trzyletni okres przejściowy dla nowego świadczenia mieszkaniowego, czyli wypłatę 40% jego wartości w 2025 r. i 75% w 2026 r. I dopiero od 2027 r. 100%. Dopłaty do mieszkania dla prawie każdego policjanta - od 630 zł do 1800 zł (ale dopiero w 2027 r.) O tej propozycji rządu informuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Związkowcy prowadzą negocjacje co do podwyżki uposażeń w 2025 r. o 15% zamiast zapisanych w budżecie 5%. W mojej ocenie nie mają szans na sukces. Związkowcy też tak chyba oceniają. I skupili się na świadczeniach dodatkowych. Starają się o wprowadzenie zasady, że jest progresja w ustaleniu wysokości dodatku służbowego do minimalnego poziomu 10% uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień. I chcą świadczeń mieszkaniowych. Ważne Świadczenie mieszkaniowe ma otrzymać zarówno policjant, który wynajmuje mieszkanie jak i jest jego właścicielem W przypadku policjantów, którzy wynajmują mieszkania cel świadczenia nie budzi wątpliwości. Policjant, który podejmuję czasową służbę w Warszawie musi wynająć mieszkanie za 3000 zł. Jeżeli ma ponieść ten koszt samodzielnie, to często służba w Warszawie nie ma ekonomicznego sensu. Część osób uzna za kontrowersyjne dopłaty dla czynszów dla policjantów posiadających własnościowe mieszkania. Zobaczymy w jakim kierunku pójdzie debata publiczna. Temat pilotuje także Forsal.pl https://forsal.pl/finanse/artykuly/9670154,rzad-podwyzki-w-policji-nie-nowy-dodatek-mieszkaniowy-630-zl-1800-zl-tak-ale-trzy-lata-przejsciowe-z-obnizka-60-i-25b.html

MSWiA: Oferujemy policjantom dopłaty do czynszu mieszkań 630 zł - 1800 zł (miesięcznie). Ale z obniżką aż o 60%. [Model kroczący w policji] Według relacji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów 15 listopada 2024 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponowało policjantom świadczenie mieszkaniowe. Warunki brzegowe tej propozycji są takie: Zasada 1) Policyjne świadczenie mieszkaniowe będzie oparte o zasady dla wojska (dla podobnego świadczenia). W praktyce około 100 000 żołnierzy pobiera dodatek od 450 do 1500 zł. Zasada 2) Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie wyniesie miesięcznie od 630 zł do 1800 zł. Zasada 3) Kwoty z przedziału 630 zł do 1800 zł będą jednak obowiązywały dopiero od 2027 r. (ta sama zasada co przy rencie wdowiej) Zasada 4) W 2025 r. świadczenie wyniesie 40%, w 2026 r. – 75%, 2027 – 100%. Przykład Przykład Świadczenie ma wynieść 800 zł w 2027 r. W 2025 r. zostaje obniżone o 60% do 320 zł. To jest szokująca obniżka i trudno się dziwić, że policjanci protestują Opinia związków zawodowych policjantów o świadczeniu mieszkaniowym dla żołnierzy Związkowcy odnoszą się do obecnych zasad obowiązujących żołnierzy. Liczą, że takie same zasady będą dla policjantów. Protestują przeciwko mechanizmowi kroczącemu: Zmianie ulegnie tzw. współczynnik świadczenia, które różnią się pomiędzy garnizonami. Od 1 stycznia 2025 roku wysokość stawki podstawowej świadczenia mieszkaniowego wynosi 300 zł. Natomiast współczynnik świadczenia wyniesie od 2,1 do 6,0 i jest uzależniony od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Po przeliczeniu świadczenia dla żołnierzy zawodowych wyniesie od 630 zł do 1800 zł w zależności od garnizonu. Najwyższe świadczenie w kwocie 1800 zł dostępne będzie dla żołnierzy zawodowych stacjonujących w warszawskim garnizonie. - Ten przepis, z identycznymi przelicznikami będzie zaimplementowany w Policji. Dotyczy wszystkich policjantów łącznie z tymi, którzy skorzystali z pomocy na remont mieszkania. I dla przykładu, najwyższy wzrost świadczenia – 420 zł – nastąpi w Katowicach, gdzie zwiększono je z 660 do 1080 zł. Ale sporą różnicę, bo 360 zł, odczują też żołnierze służący w Pruszczu Gdańskim (podwyżka do 1170 zł), Goleniowie (1110 zł) . Wzrost świadczenia o 330 zł czeka wojskowych mieszkających w Żaganiu (900 zł), Bolesławcu (1020 zł), Darłowie (990 zł), Krakowie (1290 zł). Wszystkie centrale związkowe, biorące udział w negocjacjach odniosą się do tej propozycji po weekendzie. Dla wszystkich nieakceptowalne jest wdrażanie tego oczekiwanego przez środowisko rozwiązania w trzyletniej perspektywie.