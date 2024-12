Wartość bonu: 190 zł, 170 zł lub 150 zł. Także emeryci z 300 zł, 280 zł lub 240 zł [W zależności od dochodu w rodzinie]

Wigilia 2024 r.: Takie świadczenia w Urzędzie Miejskim w Koninie. W grudniu 2024 r. zaplanowano przekazanie dla dzieci pracowników bonów upominkowych. W zależności od dochodu w rodzinie wartość bonu wyniesie: 190 zł, 170 zł lub 150 zł. Świadczenie pieniężne mają otrzymać też emeryci i w zależności od dochodu będzie to 300 zł, 280 zł lub 240 zł.

Wigilia, Boże Narodzenie a ZFŚS. Ile dla pracowników w urzędach w 2024 r. pod choinkę

W urzędach rozpoczęły się wypłaty środków z ZFŚS. Najmniej zarabiający mogą liczyć nawet na 1000 zł brutto świadczenia. Większość otrzyma około 700 zł brutto.

1) Urząd Miasta w Poznaniu - „W tym roku wsparcie finansowe dla pracowników urzędu zostanie wypłacone w wysokości od 700 zł do 1150 zł brutto, a dla emerytów i rencistów (byłych pracowników UMP) w wysokości od 550 zł do 1050 zł brutto”

2) Pracownicy i emeryci Urzędu Miasta Zduńska Wola:

"Zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, otrzymają świadczenia pieniężne z okazji Bożego Narodzenia w wysokości od 700 zł brutto do 1000 zł brutto w zależności od uzyskiwanych dochodów. Ponadto dla dzieci pracowników zostaną zakupione paczki o wartości od 70 zł brutto do 100 zł brutto (paczka przysługuje od roku następującego po ukończeniu przez dziecko 1 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym skończy 15 lat)".

3) Urząd Miasta w Gnieźnie. Łącznie w magistracie przewidziano pięć progów dochodowych uzależnionych od dochodów na członka gospodarstwa domowego, na podstawie których skalkulowano wysokość świadczenia. Pracownicy otrzymają też dla dzieci bony lub paczki ze słodyczami. Wartość bonu lub paczki na jedno dziecko wyniesie około 200 zł.

4) Urząd Miasta Rybnika - w zależności od dochodu można otrzymać 480 zł, 640 zł lub 800 zł.

5) Burmistrz Strzegomia w ramach ZFŚS przewiduje dla wszystkich uprawnionych w miesiącu grudniu 2024 r. wypłatę świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zimowej (jako dodatkowego świadczenia z ZFSS) w wysokości uzależnionej od przypadającego dochodu na 1 członka w rodzinie, w przedziale od 600,00 zł do 800,00 zł” – poinformowała zastępca burmistrza Anna Hałas.

6) W Urzędzie Miejskim w Koninie w grudniu zaplanowano przekazanie dla dzieci pracowników bonów upominkowych. W zależności od dochodu w rodzinie wartość bonu wyniesie: 190 zł, 170 zł lub 150 zł. Świadczenie pieniężne mają otrzymać też emeryci i w zależności od dochodu będzie to 300 zł, 280 zł lub 240 zł.

7) „Trwa analiza możliwości wypłacenia w grudniu pracownikom Urzędu ze środków bieżących dodatku motywacyjnego. Jeśli nie będzie takiej możliwości finansowej, wówczas z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu wypłacone zostanie świadczenie pieniężne zależne od dochodu, w maksymalnej kwocie 500 zł” – podała rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanjas.

8) Jak podało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, w mieście nie ma praktyki wydawania bonów, paczek czy premii świątecznych. Również w Urzędzie Miasta w Warszawie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie przewiduje wypłat dodatkowych środków dla pracowników w związku ze świętami Bożego Narodzenia.

„Pracownicy mogą jednak skorzystać ze świadczenia z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym. Świadczenie to wypłacane jest na zasadach i w wysokości określonych w przedmiotowym Regulaminie. Wypłata świadczenia planowa jest w grudniu br.” – poinformował wydział prasowy stołecznego urzędu.

ZFŚŚ a Wigilia 2024 r.

Środki zgromadzone przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych służą finansowaniu ściśle określonych rodzajów działalności socjalnej. Są to:

wypoczynek, na przykład dofinansowanie do urlopu

działalność kulturalno-oświatowa

działalność sportowo-rekreacyjna

opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach i w innej formie

pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa, na przykład zakup paczek świątecznych dla dzieci, zapomoga z powodu zdarzeń losowych

zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe, na przykład pożyczka mieszkaniowa, pożyczka remontowa.

Szczegółowe zasady i warunki korzystania ze świadczeń socjalnych, rodzaje działalności socjalnej oraz katalog osób uprawnionych są określane w regulaminie wewnętrznym. Pracodawca uzgadnia regulamin z zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej organizacji nie ma – z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP