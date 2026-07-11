Skorzystają osoby z niepełnosprawnością. PFRON uruchomi SODiR 3.0.
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SODiR 3.0 to nowa wersja systemu informatycznego PFRON służącego do obsługi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i bardziej przyjaznego użytkownikom rozwiązania, które usprawni realizację procesów zarówno po stronie beneficjentów, jak i PFRON. Realizowany jest przy wsparciu Funduszy Europejskich i stanowi jeden z kluczowych elementów cyfrowej transformacji usług świadczonych przez PFRON.
- SODiR 3.0 obejmuje stworzenie nowej platformy informatycznej wspierającej obsługę procesów związanych z:
- Kto skorzysta z SODiR 3.0?
- Jak SODiR 3.0 uprości rozliczenia dla firm i osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą, rolników z niepełnosprawnością oraz rolników opłacających składki za domownika z niepełnosprawnością.
- Cyfryzacja wsparcia PFRON w nowej odsłonie
- Mniej formalności, więcej automatyzacji
- Korzyści dla osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą
- Ułatwienia dla rolników z niepełnosprawnością
- Wsparcie dla rolników opłacających składki za domownika z niepełnosprawnością
- Znaczenie zmian dla działów HR i księgowości
- Wspólny cel: większa dostępność i prostsza obsługa
- PFRON informuje też o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2026 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
SODiR 3.0 obejmuje stworzenie nowej platformy informatycznej wspierającej obsługę procesów związanych z:
- dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami,
- refundacją składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- obsługą wniosków, dokumentów oraz korespondencji elektronicznej,
- wymianą danych pomiędzy PFRON a innymi instytucjami publicznymi,
- zarządzaniem procesami realizowanymi przez Fundusz.
Nowy system zostanie zaprojektowany zgodnie z aktualnymi standardami bezpieczeństwa, dostępności cyfrowej i nowoczesnej administracji publicznej.
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Kto skorzysta z SODiR 3.0?
Beneficjentami projektu będą przede wszystkim:
- pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami,
- przedsiębiorcy z niepełnosprawnościami,
- rolnicy z niepełnosprawnościami i rolnicy zobowiązani do opłacenia składek za domownika z niepełnosprawnością,
- pracownicy PFRON realizujący procesy związane z przyznawaniem wsparcia,
- osoby korzystające z usług elektronicznych Funduszu.
Dzięki nowej wersji systemu użytkownicy zyskają łatwiejszy dostęp do usług, bardziej intuicyjną obsługę oraz szybszą realizację spraw.
Jak SODiR 3.0 uprości rozliczenia dla firm i osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą, rolników z niepełnosprawnością oraz rolników opłacających składki za domownika z niepełnosprawnością.
Cyfryzacja wsparcia PFRON w nowej odsłonie
Proces ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od lat stanowi ważny element polityki wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Korzystają z niego zarówno pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą czy rolnicy opłacający składki na ubezpieczenia społeczne.
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Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
W odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników oraz postępującą cyfryzację usług publicznych planowane jest wdrożenie SODiR 3.0 – nowoczesnej wersji systemu, która ma usprawnić proces składania wniosków, ograniczyć liczbę formalności i zwiększyć bezpieczeństwo obsługi świadczeń.
Nowe rozwiązanie będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców z niepełnosprawnością, rolników z niepełnosprawnością oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za domownika z niepełnosprawnością.
Mniej formalności, więcej automatyzacji
Jednym z głównych założeń SODiR 3.0 jest uproszczenie procesu rozliczeń poprzez większą automatyzację oraz integrację z rejestrami publicznymi. Oznacza to ograniczenie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych oraz zmniejszenie liczby dokumentów wymagających ręcznej weryfikacji.
Dla użytkowników oznaczać to będzie przede wszystkim:
- szybsze i sprawniejsze składanie wniosków o refundację składek,
- ograniczenie ryzyka błędów formalnych,
- łatwiejszą identyfikację niekompletnych danych jeszcze przed wysłaniem dokumentów,
- bardziej przejrzystą komunikację z instytucją realizującą wsparcie,
- dostęp do historii spraw i rozliczeń w jednym miejscu.
Z perspektywy biur rachunkowych oraz działów księgowych oznaczać to będzie także mniejsze obciążenie administracyjne i krótszy czas potrzebny na obsługę klientów korzystających z instrumentów wsparcia PFRON.
Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy
Korzyści dla osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą
Osoby prowadzące działalność gospodarczą często samodzielnie odpowiadają zarówno za prowadzenie biznesu, jak i realizację obowiązków administracyjnych. Każde uproszczenie procedur ma więc bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonej działalności.
Jak optymalizować koszty zatrudnienia
SODiR 3.0 ma umożliwić bardziej intuicyjną obsługę wniosków dotyczących refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownicy będą mogli szybciej przygotowywać dokumenty, monitorować status spraw oraz sprawniej reagować na ewentualne wezwania do uzupełnienia danych.
Dodatkową wartością ma być większa przejrzystość procesu rozliczeń, co pozwoli przedsiębiorcom skoncentrować się na prowadzeniu działalności, zamiast na skomplikowanych procedurach administracyjnych.
Ułatwienia dla rolników z niepełnosprawnością
Znaczącą grupę beneficjentów wsparcia stanowią również rolnicy z niepełnosprawnością. W ich przypadku możliwość uzyskania refundacji składek KRUS jest istotnym elementem wspierającym aktywność zawodową i utrzymanie gospodarstwa rolnego.
Nowa wersja systemu ma zapewnić prostszy dostęp do usług elektronicznych, ograniczyć liczbę czynności wykonywanych ręcznie oraz zwiększyć czytelność procesu składania i rozliczania wniosków.
Jest to szczególnie ważne dla osób mieszkających na terenach wiejskich, dla których możliwość załatwiania spraw online oznacza oszczędność czasu i ograniczenie konieczności osobistych wizyt w urzędach.
Wsparcie dla rolników opłacających składki za domownika z niepełnosprawnością
SODiR 3.0 uwzględni również potrzeby rolników zobowiązanych do opłacania składek za domownika z niepełnosprawnością. Ta grupa beneficjentów często korzysta ze wsparcia wymagającego regularnego składania dokumentacji i zachowania terminowości rozliczeń.
Nowe rozwiązania mają pomóc w sprawniejszym zarządzaniu procesem refundacyjnym poprzez uproszczenie ścieżki składania wniosków oraz zwiększenie dostępności informacji o statusie prowadzonych spraw.
Dzięki temu użytkownicy będą mogli łatwiej monitorować przebieg postępowania i szybciej uzyskiwać informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia otrzymywanego wsparcia.
Znaczenie zmian dla działów HR i księgowości
Choć SODiR 3.0 jest skierowany bezpośrednio do beneficjentów wsparcia, jego wdrożenie będzie miało także istotne znaczenie dla środowiska HR, kadr i księgowości.
Biura rachunkowe oraz specjaliści ds. płac coraz częściej wspierają klientów w procesach związanych z rozliczeniami PFRON. Uproszczone procedury, automatyczne weryfikacje oraz bardziej intuicyjna obsługa systemu mogą przełożyć się na:
- ograniczenie liczby błędów w składanych wnioskach oraz mniejszą ilość koniecznych korekt,
- skrócenie czasu obsługi dokumentacji,
- łatwiejsze monitorowanie terminów,
- usprawnienie współpracy pomiędzy klientem, a biurem rachunkowym,
- większą przewidywalność procesów rozliczeniowych.
To szczególnie ważne w sytuacji, gdy organizacje poszukują rozwiązań pozwalających ograniczać koszty administracyjne i zwiększać efektywność pracy zespołów odpowiedzialnych za rozliczenia.
Wspólny cel: większa dostępność i prostsza obsługa
Prace nad SODiR 3.0 wpisują się w szerszy trend cyfryzacji usług publicznych oraz zwiększania dostępności narzędzi dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowym celem zmian jest nie tylko modernizacja systemu informatycznego, ale przede wszystkim uproszczenie kontaktu użytkowników z administracją i zwiększenie komfortu korzystania z dostępnych form wsparcia.
Dla przedsiębiorców z niepełnosprawnościami, rolników oraz podmiotów wspierających ich w rozliczeniach oznacza to perspektywę bardziej przejrzystych, szybszych i mniej obciążających procedur. Z kolei dla środowiska HR i księgowości jest to kolejny krok w kierunku efektywnej, cyfrowej obsługi procesów związanych z dofinansowaniami i refundacjami ze środków PFRON.
W najbliższych miesiącach szczególnego znaczenia nabierze współpraca z organizacjami pracodawców, stowarzyszeniami przedsiębiorców oraz środowiskiem biur rachunkowych. To właśnie te podmioty odgrywają kluczową rolę w upowszechnianiu wiedzy o nowych rozwiązaniach i wspieraniu użytkowników w sprawnym przejściu do nowego systemu.
Projekt SODiR 3.0 jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021–2027. Przed wdrożeniem nowej wersji systemu użytkownicy będą mogli skorzystać z działań informacyjnych i szkoleń wspierających przejście do nowego rozwiązania.
Z ostatnich informacji PFRON pojawiły się też nowe stawki w programach mieszkaniowych np.:
Maksymalne kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2026 roku w ramach Programu "Aktywny samorząd" Moduł III Zadanie 2
Maksymalne kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2026 r. w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł III Zadanie 2 - pomoc w wynajęciu samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności.
PFRON informuje też o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2026 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:
Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w 3 kwartale 2026 r.
WOJEWÓDZTWO
Lokalizacja mieszkania wynajmowanego
dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego
dla pozostałych Beneficjentów
DOLNOŚLĄSKIE
miasto Wrocław
3.919
2.888
DOLNOŚLĄSKIE
gminy sąsiadujące z m. Wrocław
3.431
2.528
DOLNOŚLĄSKIE
pozostałe
2.944
2.169
KUJAWSKO-POMORSKIE
miasto Bydgoszcz
2.795
2.060
KUJAWSKO-POMORSKIE
gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz
2.559
1.885
KUJAWSKO-POMORSKIE
miasto Toruń
2.707
1995
KUJAWSKO-POMORSKIE
gminy sąsiadujące z m. Toruń
2.515
1.853
KUJAWSKO-POMORSKIE
pozostałe
2.322
1.711
LUBELSKIE
miasto Lublin
3.125
2.303
LUBELSKIE
gminy sąsiadujące z m. Lublin
2.710
1.997
LUBELSKIE
pozostałe
2.296
1.692
LUBUSKIE
miasto Gorzów Wielkopolski
3.293
2.426
LUBUSKIE
gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wielkopolski
3.126
2.303
LUBUSKIE
miasto Zielona Góra
3.293
2.426
LUBUSKIE
gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra
3.126
2.303
LUBUSKIE
pozostałe
2.959
2.180
ŁÓDZKIE
miasto Łódź
2.679
1.974
ŁÓDZKIE
gminy sąsiadujące z m. Łódź
2.453
1.808
ŁÓDZKIE
pozostałe
2.227
1.641
MAŁOPOLSKIE
miasto Kraków
3.717
2.739
MAŁOPOLSKIE
gminy sąsiadujące z m. Kraków
3.148
2.319
MAŁOPOLSKIE
pozostałe
2.623
1.933
MAZOWIECKIE
miasto Warszawa
4.388
3.233
MAZOWIECKIE
gminy sąsiadujące z m. Warszawa
3.382
2.492
MAZOWIECKIE
pozostałe
2.818
2.077
OPOLSKIE
miasto Opole
2.540
1.872
OPOLSKIE
gminy sąsiadujące z m. Opole
2.296
1.691
OPOLSKIE
Pozostałe
2.051
1.511
PODKARPACKIE
miasto Rzeszów
3.056
2.252
PODKARPACKIE
gminy sąsiadujące z m. Rzeszów
2.776
2.046
PODKARPACKIE
pozostałe
2.496
1.839
PODLASKIE
miasto Białystok
2.863
2.110
PODLASKIE
gminy sąsiadujące z m. Białystok
2.747
2024
PODLASKIE
pozostałe
2.631
1.939
POMORSKIE
miasto Gdańsk
3.671
2.705
POMORSKIE
gminy sąsiadujące z m. Gdańsk
3.306
2.436
POMORSKIE
pozostałe
2.941
2.167
ŚLĄSKIE
miasto Katowice
2.977
2.194
ŚLĄSKIE
gminy sąsiadujące z m. Katowice
2.797
2.061
ŚLĄSKIE
pozostałe
2.618
1.929
ŚWIĘTOKRZYSKIE
miasto Kielce
2.912
2.137
ŚWIĘTOKRZYSKIE
gminy sąsiadujące z m. Kielce
2.697
1.987
ŚWIĘTOKRZYSKIE
pozostałe
2.482
1.829
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
miasto Olsztyn
3.227
2.378
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
gminy sąsiadujące z m. Olsztyn
2.950
2.174
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
pozostałe
2.673
1.969
WIELKOPOLSKIE
miasto Poznań
3.746
2.761
WIELKOPOLSKIE
gminy sąsiadujące z m. Poznań
3.213
2.367
WIELKOPOLSKIE
pozostałe
2.679
1.974
ZACHODNIOPOMORSKIE
miasto Szczecin
3.315
2.442
ZACHODNIOPOMORSKIE
gminy sąsiadujące z m. Szczecin
3.124
2.302
ZACHODNIOPOMORSKIE
pozostałe
2.933
2.161
Maksymalna wysokość dofinansowania jest obliczana z uwagi na sposób poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
- dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
- dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.
Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień 30.06.2026 r.
Wartości obowiązują do dnia 30.09.2026 r.
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Projekt SODiR 3.0 jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021–2027. Przed wdrożeniem nowej wersji systemu użytkownicy będą mogli skorzystać z działań informacyjnych i szkoleń wspierających przejście do nowego rozwiązania.