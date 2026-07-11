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Skorzystają osoby z niepełnosprawnością. PFRON uruchomi SODiR 3.0.

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11 lipca 2026, 22:14
[Data aktualizacji 11 lipca 2026, 22:14]
oprac. Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Skorzystają osoby z niepełnosprawnością. PFRON uruchomi SODiR 3.0.
Skorzystają osoby z niepełnosprawnością. PFRON uruchomi SODiR 3.0.
Shutterstock

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SODiR 3.0 to nowa wersja systemu informatycznego PFRON służącego do obsługi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i bardziej przyjaznego użytkownikom rozwiązania, które usprawni realizację procesów zarówno po stronie beneficjentów, jak i PFRON. Realizowany jest przy wsparciu Funduszy Europejskich i stanowi jeden z kluczowych elementów cyfrowej transformacji usług świadczonych przez PFRON.

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SODiR 3.0 obejmuje stworzenie nowej platformy informatycznej wspierającej obsługę procesów związanych z:

  • dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami,
  • refundacją składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • obsługą wniosków, dokumentów oraz korespondencji elektronicznej,
  • wymianą danych pomiędzy PFRON a innymi instytucjami publicznymi,
  • zarządzaniem procesami realizowanymi przez Fundusz.

Nowy system zostanie zaprojektowany zgodnie z aktualnymi standardami bezpieczeństwa, dostępności cyfrowej i nowoczesnej administracji publicznej.

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Kto skorzysta z SODiR 3.0?

Beneficjentami projektu będą przede wszystkim:

  • pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami,
  • przedsiębiorcy z niepełnosprawnościami,
  • rolnicy z niepełnosprawnościami i rolnicy zobowiązani do opłacenia składek za domownika z niepełnosprawnością,
  • pracownicy PFRON realizujący procesy związane z przyznawaniem wsparcia,
  • osoby korzystające z usług elektronicznych Funduszu.

Dzięki nowej wersji systemu użytkownicy zyskają łatwiejszy dostęp do usług, bardziej intuicyjną obsługę oraz szybszą realizację spraw.

Jak SODiR 3.0 uprości rozliczenia dla firm i osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą, rolników z niepełnosprawnością oraz rolników opłacających składki za domownika z niepełnosprawnością.

Cyfryzacja wsparcia PFRON w nowej odsłonie

Proces ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od lat stanowi ważny element polityki wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Korzystają z niego zarówno pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą czy rolnicy opłacający składki na ubezpieczenia społeczne.

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W odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników oraz postępującą cyfryzację usług publicznych planowane jest wdrożenie SODiR 3.0 – nowoczesnej wersji systemu, która ma usprawnić proces składania wniosków, ograniczyć liczbę formalności i zwiększyć bezpieczeństwo obsługi świadczeń.

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Nowe rozwiązanie będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców z niepełnosprawnością, rolników z niepełnosprawnością oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za domownika z niepełnosprawnością.

Mniej formalności, więcej automatyzacji

Jednym z głównych założeń SODiR 3.0 jest uproszczenie procesu rozliczeń poprzez większą automatyzację oraz integrację z rejestrami publicznymi. Oznacza to ograniczenie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych oraz zmniejszenie liczby dokumentów wymagających ręcznej weryfikacji.

Dla użytkowników oznaczać to będzie przede wszystkim:

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  • szybsze i sprawniejsze składanie wniosków o refundację składek,
  • ograniczenie ryzyka błędów formalnych,
  • łatwiejszą identyfikację niekompletnych danych jeszcze przed wysłaniem dokumentów,
  • bardziej przejrzystą komunikację z instytucją realizującą wsparcie,
  • dostęp do historii spraw i rozliczeń w jednym miejscu.

 Z perspektywy biur rachunkowych oraz działów księgowych oznaczać to będzie także mniejsze obciążenie administracyjne i krótszy czas potrzebny na obsługę klientów korzystających z instrumentów wsparcia PFRON.

Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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Korzyści dla osób z niepełnosprawnością prowadzących działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą często samodzielnie odpowiadają zarówno za prowadzenie biznesu, jak i realizację obowiązków administracyjnych. Każde uproszczenie procedur ma więc bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonej działalności.

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SODiR 3.0 ma umożliwić bardziej intuicyjną obsługę wniosków dotyczących refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownicy będą mogli szybciej przygotowywać dokumenty, monitorować status spraw oraz sprawniej reagować na ewentualne wezwania do uzupełnienia danych.

Dodatkową wartością ma być większa przejrzystość procesu rozliczeń, co pozwoli przedsiębiorcom skoncentrować się na prowadzeniu działalności, zamiast na skomplikowanych procedurach administracyjnych.

Ułatwienia dla rolników z niepełnosprawnością

Znaczącą grupę beneficjentów wsparcia stanowią również rolnicy z niepełnosprawnością. W ich przypadku możliwość uzyskania refundacji składek KRUS jest istotnym elementem wspierającym aktywność zawodową i utrzymanie gospodarstwa rolnego.

Nowa wersja systemu ma zapewnić prostszy dostęp do usług elektronicznych, ograniczyć liczbę czynności wykonywanych ręcznie oraz zwiększyć czytelność procesu składania i rozliczania wniosków.

Jest to szczególnie ważne dla osób mieszkających na terenach wiejskich, dla których możliwość załatwiania spraw online oznacza oszczędność czasu i ograniczenie konieczności osobistych wizyt w urzędach.

Wsparcie dla rolników opłacających składki za domownika z niepełnosprawnością

SODiR 3.0 uwzględni również potrzeby rolników zobowiązanych do opłacania składek za domownika z niepełnosprawnością. Ta grupa beneficjentów często korzysta ze wsparcia wymagającego regularnego składania dokumentacji i zachowania terminowości rozliczeń.

Nowe rozwiązania mają pomóc w sprawniejszym zarządzaniu procesem refundacyjnym poprzez uproszczenie ścieżki składania wniosków oraz zwiększenie dostępności informacji o statusie prowadzonych spraw.

Dzięki temu użytkownicy będą mogli łatwiej monitorować przebieg postępowania i szybciej uzyskiwać informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia otrzymywanego wsparcia.

Znaczenie zmian dla działów HR i księgowości

Choć SODiR 3.0 jest skierowany bezpośrednio do beneficjentów wsparcia, jego wdrożenie będzie miało także istotne znaczenie dla środowiska HR, kadr i księgowości.

Biura rachunkowe oraz specjaliści ds. płac coraz częściej wspierają klientów w procesach związanych z rozliczeniami PFRON. Uproszczone procedury, automatyczne weryfikacje oraz bardziej intuicyjna obsługa systemu mogą przełożyć się na:

  • ograniczenie liczby błędów w składanych wnioskach oraz mniejszą ilość koniecznych korekt,
  • skrócenie czasu obsługi dokumentacji,
  • łatwiejsze monitorowanie terminów,
  • usprawnienie współpracy pomiędzy klientem, a biurem rachunkowym,
  • większą przewidywalność procesów rozliczeniowych.

To szczególnie ważne w sytuacji, gdy organizacje poszukują rozwiązań pozwalających ograniczać koszty administracyjne i zwiększać efektywność pracy zespołów odpowiedzialnych za rozliczenia.

 Wspólny cel: większa dostępność i prostsza obsługa

Prace nad SODiR 3.0 wpisują się w szerszy trend cyfryzacji usług publicznych oraz zwiększania dostępności narzędzi dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowym celem zmian jest nie tylko modernizacja systemu informatycznego, ale przede wszystkim uproszczenie kontaktu użytkowników z administracją i zwiększenie komfortu korzystania z dostępnych form wsparcia.

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Dla przedsiębiorców z niepełnosprawnościami, rolników oraz podmiotów wspierających ich w rozliczeniach oznacza to perspektywę bardziej przejrzystych, szybszych i mniej obciążających procedur. Z kolei dla środowiska HR i księgowości jest to kolejny krok w kierunku efektywnej, cyfrowej obsługi procesów związanych z dofinansowaniami i refundacjami ze środków PFRON.

W najbliższych miesiącach szczególnego znaczenia nabierze współpraca z organizacjami pracodawców, stowarzyszeniami przedsiębiorców oraz środowiskiem biur rachunkowych. To właśnie te podmioty odgrywają kluczową rolę w upowszechnianiu wiedzy o nowych rozwiązaniach i wspieraniu użytkowników w sprawnym przejściu do nowego systemu.

Projekt SODiR 3.0 jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021–2027. Przed wdrożeniem nowej wersji systemu użytkownicy będą mogli skorzystać z działań informacyjnych i szkoleń wspierających przejście do nowego rozwiązania.

Projekt SODiR 3.0 jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021–2027. Przed wdrożeniem nowej wersji systemu użytkownicy będą mogli skorzystać z działań informacyjnych i szkoleń wspierających przejście do nowego rozwiązania.

Z ostatnich informacji PFRON pojawiły się też nowe stawki w programach mieszkaniowych np.:

Maksymalne kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2026 roku w ramach Programu "Aktywny samorząd" Moduł III Zadanie 2

Maksymalne kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2026 r. w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł III Zadanie 2 - pomoc w wynajęciu samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności.

PFRON informuje też o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2026 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego:

Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w 3 kwartale 2026 r.
w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł III Zadanie 2

WOJEWÓDZTWO

Lokalizacja mieszkania wynajmowanego

dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego

dla pozostałych Beneficjentów

DOLNOŚLĄSKIE

miasto Wrocław

3.919

2.888

DOLNOŚLĄSKIE

gminy sąsiadujące z m. Wrocław

3.431

2.528

DOLNOŚLĄSKIE

pozostałe

2.944

2.169

KUJAWSKO-POMORSKIE

miasto Bydgoszcz

2.795

2.060

KUJAWSKO-POMORSKIE

gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz

2.559

1.885

KUJAWSKO-POMORSKIE

miasto Toruń

2.707

1995

KUJAWSKO-POMORSKIE

gminy sąsiadujące z m. Toruń

2.515

1.853

KUJAWSKO-POMORSKIE

pozostałe

2.322

1.711

LUBELSKIE

miasto Lublin

3.125

2.303

LUBELSKIE

gminy sąsiadujące z m. Lublin

2.710

1.997

LUBELSKIE

pozostałe

2.296

1.692

LUBUSKIE

miasto Gorzów Wielkopolski

3.293

2.426

LUBUSKIE

gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wielkopolski

3.126

2.303

LUBUSKIE

miasto Zielona Góra

3.293

2.426

LUBUSKIE

gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra

3.126

2.303

LUBUSKIE

pozostałe

2.959

2.180

ŁÓDZKIE

miasto Łódź

2.679

1.974

ŁÓDZKIE

gminy sąsiadujące z m. Łódź

2.453

1.808

ŁÓDZKIE

pozostałe

2.227

1.641

MAŁOPOLSKIE

miasto Kraków

3.717

2.739

MAŁOPOLSKIE

gminy sąsiadujące z m. Kraków

3.148

2.319

MAŁOPOLSKIE

pozostałe

2.623

1.933

MAZOWIECKIE

miasto Warszawa

4.388

3.233

MAZOWIECKIE

gminy sąsiadujące z m. Warszawa

3.382

2.492

MAZOWIECKIE

pozostałe

2.818

2.077

OPOLSKIE

miasto Opole

2.540

1.872

OPOLSKIE

gminy sąsiadujące z m. Opole

2.296

1.691

OPOLSKIE

Pozostałe

2.051

1.511

PODKARPACKIE

miasto Rzeszów

3.056

2.252

PODKARPACKIE

gminy sąsiadujące z m. Rzeszów

2.776

2.046

PODKARPACKIE

pozostałe

2.496

1.839

PODLASKIE

miasto Białystok

2.863

2.110

PODLASKIE

gminy sąsiadujące z m. Białystok

2.747

2024

PODLASKIE

pozostałe

2.631

1.939

POMORSKIE

miasto Gdańsk

3.671

2.705

POMORSKIE

gminy sąsiadujące z m. Gdańsk

3.306

2.436

POMORSKIE

pozostałe

2.941

2.167

ŚLĄSKIE

miasto Katowice

2.977

2.194

ŚLĄSKIE

gminy sąsiadujące z m. Katowice

2.797

2.061

ŚLĄSKIE

pozostałe

2.618

1.929

ŚWIĘTOKRZYSKIE

miasto Kielce

2.912

2.137

ŚWIĘTOKRZYSKIE

gminy sąsiadujące z m. Kielce

2.697

1.987

ŚWIĘTOKRZYSKIE

pozostałe

2.482

1.829

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

miasto Olsztyn

3.227

2.378

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

gminy sąsiadujące z m. Olsztyn

2.950

2.174

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

pozostałe

2.673

1.969

WIELKOPOLSKIE

miasto Poznań

3.746

2.761

WIELKOPOLSKIE

gminy sąsiadujące z m. Poznań

3.213

2.367

WIELKOPOLSKIE

pozostałe

2.679

1.974

ZACHODNIOPOMORSKIE

miasto Szczecin

3.315

2.442

ZACHODNIOPOMORSKIE

gminy sąsiadujące z m. Szczecin

3.124

2.302

ZACHODNIOPOMORSKIE

pozostałe

2.933

2.161

Maksymalna wysokość dofinansowania jest obliczana z uwagi na sposób poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

  1. dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
  2. dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.

Wartości ustalone według danych na dzień 30.06.2026 r.

Wartości obowiązują do dnia 30.09.2026 r.

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Źródło: PFRON
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