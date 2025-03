Bezpłatny webinar online na Dzień Kobiet 2025. Mentalna siła liderki - jak budować zaufanie do siebie, by sięgać po więcej

Zapraszamy Cię w wyjątkową podróż - osobistą drogę liderską Agi Olszewskiej, która nauczyła ją, jak budować autentyczne zaufanie do siebie i odważnie sięgać po więcej. Ten webinar z okazji Dnia Kobiet nie będzie wykładem pełnym teorii i trudnych do uchwycenia porad.

Zapisz się TUTAJ.

To będzie praktyczna podróż przez 7 kluczowych momentów w jej karierze, które zmieniły jej podejście do siebie jako liderki. Na każdym przystanku odkryjesz konkretną lekcję, którą wyniosła z często trudnych i wymagających doświadczeń. Co najważniejsze - do każdej lekcji otrzymasz praktyczne zadanie, które możesz zastosować w swoim życiu zawodowym od zaraz. To nie są uniwersalne rady, które możesz przeczytać w poradniku, ale sprawdzone przez nią rozwiązania, które realnie zmieniły jej drogę liderską.

Odkryjesz, jak wewnętrzne przekonania wpływają na nasze decyzje zawodowe, dlaczego tak wiele kobiet sabotuje własne osiągnięcia i jak świadomie przełamywać te schematy. Aga pokaże Ci, jak krok po kroku budowała swoją pewność siebie - od momentu, gdy to inni wierzyli w nią bardziej niż ona sama, do chwili, gdy nauczyła się być swoją najlepszą przyjaciółką i sojuszniczką.

Ten webinar to szansa, byś spojrzała na swoją drogę zawodową z nowej perspektywy i zidentyfikowała momenty, w których sama stawiasz sobie bariery. Aga podzieli się z Tobą swoimi najbardziej wartościowymi odkryciami i technikami, które wykorzystuje po dziś.

Niezależnie od etapu kariery, na którym jesteś - czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z przywództwem, czy jesteś już doświadczoną liderką - gwarantujemy, że wyjdziesz z tego webinaru z konkretnym planem działania i nowymi narzędziami do budowania mentalnej siły.

Czego się dowiesz?