Webinar: Rodzicielstwo po nowemu, czyli zmiany w Kodeksie pracy 2025 + certyfikat gwarantowany

Praktyczny webinar „Rodzicielstwo po nowemu, czyli zmiany w Kodeksie pracy 2025” poprowadzi Aleksander Kuźniar, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, ekspert INFORAKADEMII. Uczestnicy dowiedzą się, kiedy i na jakich warunkach pracownicy mogą skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego oraz co musi się znaleźć we wniosku o jego udzielenie. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat i dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.

Rodzicielstwo po nowemu, czyli zmiany w Kodeksie pracy 2025 + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII ZAPISZ SIĘ »»» TUTAJ REKLAMA Autopromocja Już 19 marca 2025 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące przepisów z zakresu rodzicielstwa. Podczas praktycznego webinaru omówione zostaną nowe rozwiązania z zakresu uzupełniającego urlopu macierzyńskiego w zestawieniu z aktualnymi zasadami korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ekspert wskaże, kiedy i na jakich zasadach pracownicy mogą skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego oraz jakie informacje powinny się znaleźć we wniosku o jego udzielenie. Dodatkowo, uczestnicy spotkania otrzymają gotowy wzór wniosku o uzupełniający urlop macierzyński! Oprócz szczegółowego omówienia zmian, ekspert wyjaśni kwestie dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem, które budzą najwięcej wątpliwości oraz odpowie na pytania uczestników, dzięki czemu zminimalizują oni ryzyko błędów oraz zyskają pewność, że prawidłowo stosują obowiązujące przepisy! Rodzicielstwo po nowemu, czyli zmiany w Kodeksie pracy 2025 – korzyści dla uczestników webinaru Autopromocja Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia Sprawdź Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu udzielania i dokumentowania uzupełniającego urlopu rodzicielskiego

Otrzymasz gotowy wzór wniosku o uzupełniający urlop macierzyński

Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertowi

Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Otrzymasz retransmisję webinaru oraz materiały szkoleniowe, dzięki czemu w dowolnym momencie wrócisz do najbardziej interesujących kwestii

Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej! Rodzicielstwo po nowemu, czyli zmiany w Kodeksie pracy 2025 + certyfikat gwarantowany – program webinaru Nowy uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków – komu będzie przysługiwał?

Czy matki będące na urlopie macierzyńskim w dniu wejścia w życie ustawy będą mogły ubiegać się o uzupełniający urlop macierzyński?

Czy ojciec dziecka będzie miał prawo skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego?

W jakim okresie od urodzenia dziecka można będzie skorzystać z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego?

Jaka będzie wysokość zasiłku na uzupełniającym urlopie macierzyńskim?

Czy uzupełniający urlop macierzyński można dzielić na części?

Jaki będzie miał wpływ uzupełniający urlop macierzyński na urlop rodzicielski?

Czy matka dziecka będzie mogła przebywać na urlopie rodzicielskim, a ojciec dziecka w tym samym czasie na uzupełniającym urlopie macierzyńskim?

Uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców adopcyjnych – jakie zasady?

Wpływ uzupełniającego urlopu macierzyńskiego na wysokość zasiłku macierzyńskiego przy wniosku złożonym przez matkę dziecka na 21 dni po porodzie

Przykłady różnych rozwiązań z zakresu sposobu korzystania z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego

Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć wniosek o uzupełniający urlop macierzyński – wzór wniosku dla uczestników webinaru

Urlop macierzyński i rodzicielski – jak najlepiej o nie wnioskować?

Na jakich zasadach pracownik może zrobić przerwę w urlopie rodzicielskim po zmianie przepisów?

Ile tygodni urlopu rodzicielskiego musi wykorzystać rodzic dziecka po urlopie macierzyńskim?

Czy ojciec dziecka może przebywać na urlopie rodzicielskim w trakcie urlopu macierzyńskiego matki?

Wpływ dzielenia urlopu rodzicielskiego na liczbę części z jakiej może skorzystać pracownik z urlopu wychowawczego – czy to jeszcze obowiązuje?

Czy urlop rodzicielski może trwać 3 dni?

Możliwość wcześniejszego powrotu z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy

Czy spóźniony wniosek o urlop rodzicielski i ojcowski pozbawia pracownika tych uprawnień?

Czy ważne jest oświadczenie do akt o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich złożone bezterminowo?

Czy na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim można podjąć zatrudnienie na umowę o pracę u innego pracodawcy?

Czy ojciec dziecka, korzystający z 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, może zatrudnić się u innego pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy?

Urlop ojcowski od pierwszego dnia urodzenia dziecka – czy to możliwe?

Długoletnie karmienie dziecka piersią – jak sobie radzić z nieuczciwymi pracownicami?

Czy można żądać od pracownicy zaświadczenia lekarskiego o karmieniu piersią?

Zmiana rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej wynikająca ze zmian przepisów o rodzicielstwie

Nowe rozporządzenie o wnioskowaniu z zakresu uprawnień rodzicielskich, uwzględniające zasady składania wniosków o uzupełniający urlop macierzyński W drugiej części webinaru ekspert odpowie na pytania uczestników zadane na czacie. Dalszy ciąg materiału pod wideo Ekspert – Aleksander Kuźniar Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wieloletni Inspektor pracy PIP, Inspektor Ochrony Danych. Autopromocja Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych Sprawdź