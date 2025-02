To już koniec podwyżek płac w firmach, co w zamian, by powstrzymać jednak pracowników przed rezygnacją z pracy

Coraz więcej firm nie wytrzymuje presji kosztowej. Najnowsze badania pokazują, że sytuacja ekonomiczna wymusza w 2025 roku cięcia kosztów – i to niemałe – u większości pracodawców. Najtrudniejsze do opanowania są koszty pracy. Nieustanny wzrost najniższej krajowej wymusza podwyżki dla wszystkich, a każda złotówka dla pracownika firmę kosztuje 1,5 zł albo i więcej.

Te firmy w pierwszej kolejności znalazły się nad przepaścią kosztową – bez podwyżek wynagrodzeń trudno im konkurować na rynku, z podwyżkami ryzykują niewypłacalnością i upadkiem.

REKLAMA

Autopromocja

Kto nie wywalczył solidnej podwyżki wynagrodzenia do tej pory, w 2025 r. może zapomnieć o znaczącym wzroście wynagrodzenia

Ta spirala ze spirali płacowej zamienia się więc dla firm w spiralę śmierci.

Dlatego w 2025 roku będzie trudniej o podwyżki płac nawet w firmach gdzie kolejne oderwane od rzeczywistości podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę zburzyły latami budowaną motywacyjną strukturę wynagrodzeń, całkowicie ją spłaszczając.

Przynajmniej u aktualnego pracodawcy. Jeśli mocno jest zdeterminowany potrzebą wzrostu dochodów, musi szukać okazji u konkurencji. I to szybko, nim zmieniający się trend w polityce wynagrodzeń nie obejmie tylko niszy firm, ale staje się dominującym na rynku.

Benefity 2025 czyli firmy mówią: stop podwyżkom płac i szukają alternatywnych rozwiązań

Rachunek ekonomiczny wskazał firmom nowy kierunek motywowania pracowników – świadczenia pozapłacowe.

W przeciwieństwie do płac w czystej postaci często nie są one objęte ZUS-em, daniną na PPK czy jakimikolwiek dodatkowymi ciężarami. Ba, w wielu przypadkach wydatki na nie można uznać za koszt podatkowy, co jest dodatkowym bonusem w miejsce dodatkowych obciążeń.

Na dodatek zaniedbywane w ostatnich latach gdy ciężar działań skumulował się na podwyżkach płac, przy szalejącej inflacji, straciły na wartości i chociażby z tego powodu wymagają chociażby waloryzacji co do wartości.

Inflacja też sprawiła, że tam gdzie są limitowane co do wartości jaką można wydatkować bez potrzeby dodatkowych wydatków na ZUS lub bez możliwości zaliczenia w koszty przed opodatkowaniem, zmieniają się przepisy i limity te są podwyższane jak na przykład w przypadku dofinansowania do posiłków pracowników.

Jakie świadczenia pozapłacowe teraz najczęściej otrzymują pracownicy

Świadczenia pozapłacowe przez lata były domeną korporacji i dużych firm. Jednak z czasem weszły do polityki HR także firm średnich i mniejszych. Właśnie sektora małych i średnich firm - MŚP, dotyczy najnowsze badanie związane z wykorzystaniem świadczeń pozapłacowych w polityce wynagrodzeń 2025.

Jak wynika z danych zebranych na zlecenie VanityStyle, przynajmniej jeden benefit swoim pracownikom oferuje 92 proc. firm z sektora MŚP. Najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym jest ubezpieczenie na życie, które zapewnia 35 proc. badanych pracodawców. Na drugim miejscu znalazły się spotkania integracyjne i okolicznościowe, które organizuje 29 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a na trzecim prywatna opieka medyczna (25 proc. wskazań).

Ponadto 24 proc. firm zapewnia pracownikom programy rozwojowe i szkolenia, karty sportowe oraz dofinansowanie posiłków, 21 proc. – bony i karty przedpłacone, a 20 proc. – skrócone godziny pracy w piątki oraz bilety i vouchery na wydarzenia kulturalne. Mniej niż 1/5 firm z sektora MŚP proponuje kursy językowe, dofinansowanie dojazdu do pracy, wykłady i spotkania z ekspertami, dostęp do opieki psychologicznej czy przerwy wellbeeingowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Benefity zamiast podwyżki płac

REKLAMA

Jak wynika z badania, im większa firma w sektorze MŚP, tym częściej planuje przeznaczenie dodatkowych środków na świadczenia pozapłacowe. Budżet na benefity w 2025 roku zamierza zwiększyć 17 proc. mikro-, 31 proc. małych- oraz 34 proc. średnich przedsiębiorstw. Najczęściej działanie takie deklarują firmy produkcyjne (39 proc. wskazań). W przypadku podmiotów specjalizujących się w usługach i handlu jest to odpowiednio 25 i 21 proc.

- Zwiększenie środków na benefity to obecnie w znacznej mierze próba urealnienia budżetów. Skumulowana inflacja z kilku ostatnich lat sprawiła, że podrożało wszystko, również świadczenia pozapłacowe. Coraz więcej przedsiębiorców z sektora MŚP dostrzega także istotną rolę benefitów w budowaniu lojalności pracowników i ograniczaniu rotacji, której sprzyja zarówno demografia, jak i dobra koniunktura na rynku pracy – wyjaśnia Joanna Skoczeń, prezes zarządu VanityStyle.

– Mikro, mali i średni przedsiębiorcy szukając sposobów na związanie pracowników z firmą, coraz częściej sięgają po benefity i starają się dopasować je do indywidualnych potrzeb poszczególnych członków zespołów, podobnie jak to robią korporacje i duże przedsiębiorstwa – dodaje.