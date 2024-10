Dla kogo świadczenie interwencyjne? ZUS uruchamia 15 października punkty mobilne dla firm poszkodowanych w powodzi. Gdzie?

Kłodzko, Stronie Śląskie, Bardo, Lądek Zdrój to tylko niektóre z miejscowości, w których przedsiębiorcy poszkodowani w czasie powodzi będą mogli w punkcie mobilnym nie tylko złożyć wniosek o świadczenie interwencyjne, ale i uzyskać informację jak to zrobić. Eksperci ZUS pomogą także w wypełnieniu wniosku.

rozwiń >

Punkty mobilne ZUS dla firm poszkodowanych w powodzi

Już od 5 października wnioski o wypłatę pieniędzy można składać przez Internet a także w dowolnej placówce ZUS. Od 15 października ruszają punkty mobilne.



- Uruchamiamy je po to żeby pomóc przedsiębiorcom, którzy zostali poszkodowani w czasie powodzi w uzyskaniu pieniędzy w ramach „świadczenia interwencyjnego” – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Już jutro ruszy punkt w Bardzie a we wtorek w Kłodzku i Wleniu – dodaje.

REKLAMA

Autopromocja

Dla kogo świadczenie interwencyjne?

Według rzeczniczki, pieniądze ze świadczenia interwencyjnego mogą dostać ci przedsiębiorcy, którzy zostali poszkodowani w wyniku powodzi. Rolą tego świadczenia jest wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.



- Pieniądze dostaną te osoby, które prowadziły działalność gospodarczą 16 września 2024 r – wyjaśnia Kowalska-Matis. – Wsparcie przeznaczone jest zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych, osób prawnych jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – dodaje.

Wniosek RSI. Gdzie i jak złożyć

Świadczenie interwencyjne jest przyznawane po złożeniu, przygotowanego przez ZUS, wniosku RSI pod nazwą: "Wniosek o świadczenie interwencyjne przeznaczone na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy poszkodowanego w wyniku powodzi".

Wniosek o świadczenie interwencyjne można złożyć od 5 października 2024 r. do 16 marca 2025 r. [5]

Wniosek można złożyć elektronicznie (Platforma Usług Elektronicznych ZUS/eZUS) w formie pisma ogólnego POG, do którego należy dołączyć wniosek o świadczenie interwencyjne. Niezbędne dokumenty można też złożyć w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub w punkcie mobilnym. Wniosek w formie interaktywnego formularza jest dostępny na stronie www.zus.pl.



Wniosek w formie interaktywnego formularza do pobrania ze strony www.zus.pl/wzory formularzy .

WAŻNE!

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku, w pierwszej kolejności pobierz wniosek i zapisz go na dysku swojego komputera, następnie zamknij stronę www.zus.pl , otwórz zapisany na dysku wniosek i wypełnij go.

Instrukcja " Jak wypełnić wniosek o świadczenie interwencyjne przeznaczone na wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy poszkodowanego w wyniku powodzi (RSI) " - plik pdf 616 kb .



Jeśli nie masz dostępu do internetu lub potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosku, możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników ZUS w dowolnej placówce oraz w punktach mobilnych.



Wniosek może również złożyć w Twoim imieniu Twój pełnomocnik, jeśli posiada do tego umocowanie.



Przedsiębiorcy bez dostępu do Internetu lub potrzebujący wsparcia przy wypełnianiu wniosku mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS w dowolnej placówce, w tym także w punktach mobilnych Zakładu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co zawiera wniosek RSI i jakie dokumenty są wymagane?

We wniosku trzeba podać kwotę świadczenia interwencyjnego, o jaką się ubiegasz, oraz określ sposób, w jaki ma być ustalona jego wysokość. Możesz wskazać, że będzie to kwota ustalona w oparciu o:

- liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego,

- średniomiesięczny przychód uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 r. (jeśli wybierasz tę opcję, podaj kwotę tego przychodu).

Ważne Ważne!

Wysokość średniomiesięcznego przychodu trzeba ustalić w następujący sposób: podziel przychód uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 r. przez liczbę miesięcy kalendarzowych w 2023 r., w trakcie których działalność ta była prowadzona przynajmniej przez 1 dzień. Jeśli zawiesiłeś prowadzenie działalności na pełny miesiąc kalendarzowy, nie uwzględniaj go w wyliczeniu. Natomiast jeśli zawiesiłeś lub wznowiłeś działalność w trakcie miesiąca, miesiąc ten uwzględnij w wyliczeniu jako miesiąc prowadzenia działalności.

Jeśli masz poniższe dokumenty, dołącz je do wniosku:

1) oszacowanie poniesionych szkód i dokumentację, na podstawie której zostało ono dokonane; oszacowanie musi być wykonane przez:

- rzeczoznawcę lub biegłego uprawnionego do dokonywania wyceny środków trwałych lub aktywów obrotowych,

- rzeczoznawcę majątkowego

2) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych.

REKLAMA

Składając wniosek oświadczasz, że:

- faktycznym miejscem wykonywania przez Ciebie działalności gospodarczej jest teren objęty powodzią,

- prowadziłeś działalności 16 września 2024 r. (nawet jeśli była w tym dniu zawieszona uznaje się, że była prowadzona),

- nie zawarłeś umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, jeśli nie dołączasz dokumentu potwierdzającego jej zawarcie.

Ponadto zobowiązujesz się do tego, że:

- przekażesz nam dokument potwierdzający oszacowanie poniesionych szkód wraz z dokumentacją, na podstawie której zostało ono dokonane, w ciągu 5 miesięcy od dnia uzyskania świadczenia interwencyjnego (jeśli nie dołączysz dokumentacji do wniosku),

- będziesz aktywnie prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego (jeśli masz zawieszoną działalność musisz wznowić jej prowadzenie),

- utrzymasz poziom zatrudnienia przez 6 miesięcy, licząc od 16 września 2024 r.



We wniosku trzeba podać numer rachunku płatniczego, na który chcesz otrzymać świadczenie.

Jakie warunki?

- Wypłata przysługuje, co do zasady w wysokości wskazanej przez przedsiębiorcę we wniosku. Jednak przedsiębiorca dostanie pieniądze po spełnieniu kilku warunków tzn., jeśli bezpośrednio w wyniku powodzi poniósł szkodę materialną uniemożliwiającą dalsze prowadzenie działalności, jeśli zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego oraz jeśli zobowiąże się do utrzymania poziomu zatrudnienia przez 6 miesięcy od 16 września 2024 r. – precyzuje Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, że ponieważ we wniosku przedsiębiorca określa sposób, wg, którego ma być ustalona kwota świadczenia interwencyjnego, tj. w oparciu o liczbę ubezpieczonych zgłoszonych na określony przepisami dzień albo o średniomiesięczny przychód z 2023 r., więc w sytuacji, kiedy ktoś założył działalność dopiero w 2024 r. i nie można wyliczyć średniomiesięcznego przychodu za 2023 r. np., gdy przedsiębiorca założył działalność gospodarczą np. w lutym 2024 r. (nie uzyskał, zatem przychodu w 2023 r.) i nie zatrudnia pracowników - wtedy jedynym sposobem ustalenia wysokości świadczenia interwencyjnego może być ustalenie na podstawie liczby ubezpieczonych tj. jego, jako jedynego ubezpieczonego.

Ile wynosi świadczenie interwencyjne

Świadczenie przysługuje w wysokości wskazanej przez Ciebie we wniosku. Kwota świadczenia nie może jednak przekroczyć wysokości:

1) szkody, którą poniosłeś,

2) ustalonej zgodnie ze sposobem, który wskażesz we wniosku, tj. kwoty stanowiącej iloczyn:

- liczby ubezpieczonych zgłoszonych do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego na dzień złożenia wniosku albo 16 września 2024 r. [3] (musimy wziąć pod uwagę mniejszą z tych liczb) i kwoty 16 000 zł [4], albo

- średniomiesięcznego przychodu uzyskanego z prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 r. oraz współczynnika 0, 75 [4],

3) maksymalnej kwoty świadczenia, która wynosi 1 000 000, 00 zł [4].

Jeśli przed wystąpieniem powodzi nie zawarłeś umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa, świadczenie interwencyjne przyznamy w kwocie 75% przysługującej Ci wysokości.

Kiedy i jak dowiesz się, czy otrzymasz świadczenie

ZUS deklaruje, że wniosek RSI będzie rozpatrzony niezwłocznie, urzędnicy potraktują go priorytetowo.



Informacje w sprawie wniosku ZUS udostępni na Twoim koncie płatnika PUE/eZUS albo prześle na podany przez Ciebie adres do korespondencji – w zależności od Twoich preferencji określonych we wniosku.



Dodatkowo informacje o nowych wiadomościach w sprawie wniosku ZUS prześle na adres e-mail lub numer telefonu, który podasz na PUE/eZUS.



Jeśli ZUS przyzna świadczenie, wnioskodawca otrzyma z ZUS informację. Otrzyma także zaświadczenie o udzieleniu przez ZUS pomocy publicznej. Informację tę ZUS przekaże także do wojewody.



W przypadku częściowo negatywnego rozstrzygnięcia lub odmowy przyznania świadczenia ZUS wyda decyzję. Decyzję wyda ZUS również, gdy zobowiąże wnioskodawcę do zwrotu całości albo części świadczenia.



Decyzję również ZUS przekaże na konto płatnika na PUE/eZUS lub na wskazany adres do korespondencji.

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Od decyzji ZUS można się odwołać – za pośrednictwem ZUS – do sądu okręgowego. Masz na to miesiąc od dnia doręczenia decyzji [6].



Odwołanie możesz złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu – wtedy odwołanie spisze pracownik ZUS. Powinno ono zawierać: oznaczenie sądu, Twoje imię, nazwisko i adres, znak i datę decyzji, uzasadnienie odwołania, Twój podpis lub podpis Twojego pełnomocnika. Nie zapłacisz opłaty podstawowej od wniesienia odwołania.

Jakie są przesłanki zwrotu całości albo części świadczenia

Będziesz zobowiązany do zwrotu całości świadczenia, gdy:

- w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą lub zawiesisz jej prowadzenie,

- przynajmniej jedno z Twoich oświadczeń było niezgodne ze stanem faktycznym,

- wbrew zobowiązaniu nie prześlesz w terminie oszacowania wraz z dokumentacją,

- nie poddasz się kontroli lub będziesz utrudniać nam kontrolę następujących okoliczności:

a) prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego,

b) utrzymania poziomu zatrudnienia przez 6 miesięcy od 16 września 2024 r.,

c) właściwego dokumentowania wniosku o świadczenie interwencyjne.

Natomiast zwrot części świadczenia dotyczy sytuacji, w której:

- KAS poinformuje nas o rozbieżności między średniomiesięcznym przychodem wykazanym we wniosku a wykazanym dla celów podatkowych,

- nie utrzymasz poziomu zatrudnienia przez 6 miesięcy od 16 września2024 r.,

- świadczenie zostanie przyznane w wysokości wyższej niż wysokość szkody wynikającej z oszacowania.

Jaka może być wartość pomocy publicznej na naprawienie szkód wynikających z powodzi

Łączna wartość pomocy publicznej w celu naprawienia szkód powstałych w wyniku powodzi nie może przekroczyć wartości szkód materialnych pomniejszonej o wartość uzyskanego odszkodowania.



Jeżeli otrzymasz pomoc publiczną (np. w postaci świadczenia interwencyjnego, nowego terminu na opłacenie składek), która przekroczy powyższy poziom, będziesz zobowiązany do zwrotu części uzyskanej pomocy publicznej. Zwrotowi będzie podlegać kwota, która przekracza wartość poniesionych szkód materialnych pomniejszoną o wartość uzyskanego odszkodowania.



W takiej sytuacji wojewoda zawiadomi Cię jako beneficjenta pomocy o wysokości kwoty przekroczenia i wskaże rachunek bankowy, na który należy dokonać wpłaty tej kwoty w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.



Jeśli nie zwrócisz pomocy zgodnie z ust. 9, wojewoda wyda decyzję. Określi w niej kwotę przypadającą do zwrotu oraz rachunek bankowy, na który należy ją wpłacić. Przepisy działu III ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio [7].

Masz pytania w sprawie świadczenia interwencyjnego

Możesz skorzystać z pomocy pracowników ZUS:

- w każdej placówce ZUS oraz punktach mobilnych,

- dzwoniąc na dedykowaną infolinię pod numery telefonów 33 825 31 34, 76 876 45 76 oraz 502 008 984 (konsultanci są dostępni w dni robocze, pon. - pt., godz. 8.00 - 15.00),

- dzwoniąc na infolinię Centrum Kontaktu Klientów (CKK) pod numer telefonu 22 560 16 00 (konsultanci są dostępni w dni robocze, pon. - pt., godz. 7.00 - 18.00),

(koszt połączenia według Twojej umowy z operatorem telekomunikacyjnym).

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1473).

[2] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.).

[3] Czyli na dzień wydania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U. poz. 1371).

[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz. U. poz. 1484).

[5] Czyli w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U. poz. 1371).

[6] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).