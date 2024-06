Dzień Ojca w 2024 roku w Polsce obchodzi się 23 czerwca. W tym roku wypada w niedzielę. Czy w Hiszpanii, Niemczech i UK Dzień Ojca również obchodzony jest 23 czerwca? Jakie prawa ma ojciec w pracy? Jaki prezent kupić na Dzień Ojca?

Kiedy jest Dzień Ojca 2024 w Polsce?

Dzień Ojca to święto stałe, które każdego roku wypada w Polsce 23 czerwca. Dzień Ojca przypada w tym roku na niedzielę. W Polsce Dzień Ojca nie jest dniem wolnym od pracy.

Dzień ojca 2024 - kiedy wypada? Shutterstock

Dzień Ojca 2024 – Niemcy, Hiszpania, UK

W Niemczech Dzień Ojca wypada w czwartek 29 maja. W Hiszpanii Dzień Ojca obchodzono jeszcze wcześniej, bo w środę 19 marca. Natomiast w UK Dzień Ojca wypada 16 czerwca w niedzielę.

Prawa ojca po urodzeniu dziecka

Bardzo ważne z punktu widzenia praw ojca są uprawnienia pracownicze. Jakie prawa w pracy ma ojciec po urodzeniu dziecka?

Pierwszym podstawowym prawem jest urlop ojcowski (art. 1823 § 1 Kodeksu pracy). To urlop przypisany wyłącznie ojcu. Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie. Można wykorzystać je za jednym razem w całości lub rozbić na dwie części po 7 dni. Aby skorzystać z tego urlopu należy złożyć minimum 7 dni przed rozpoczęciem urlopu wniosek do pracodawcy. Ważne, aby wykorzystać go do ukończenia 12 miesiąca życia dziecka. Niewykorzystany w terminie przepada. Za urlop ojcowski przysługuje zasiłek macierzyński. Urlop ojcowski płatny jest 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Ojciec ma również prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka. Może go wykorzystać np. na obecność przy porodzie albo na formalności związane z nadaniem numeru pesel dziecku.

Ponadto, ojciec ma prawo do części urlopu macierzyńskiego, co potocznie nazywane jest urlopem tacierzyńskim oraz do urlopu rodzicielskiego. Zwykle jednak to matka dziecka korzysta z pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, co daje w sumie rok przebywania na urlopach po urodzeniu dziecka.

Opieka nad dzieckiem – dni wolne dla ojca

Poza tym prawo pracy przyznaje ojcu prawo do korzystania z 2 dni opieki na dziecko zdrowe do 14 roku życia. Można wykorzystać je również w wymiarze godzinowym. Rodzice musza uzgodnić, które z nich będzie korzystało w danym roku kalendarzowym z tego uprawnienia.

Natomiast w razie choroby dziecka na wizycie u lekarza ojciec, który chce opiekować się dzieckiem w trakcie choroby może poprosić o tzw. zwolnienie na dziecko. Za czas tego zwolnienia przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Prezent na Dzień Ojca 2024

Lista prezentów na Dzień Ojca jest bardzo długa. W zależności od tego, ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na upominek dla taty, można wybierać pomiędzy drobnymi upominkami, droższymi prezentami rzeczowymi lub prezentami w postaci przeżyć. Coraz częściej dzieci wybierają dla swoich rodziców prezenty poruszające emocje, sentymentalne lub budujące wspólne wspomnienia.

Pomysły na drobne upominki i prezenty rzeczowe na Dzień Ojca:

Kwiaty

Portfel

Bombonierka

Spersonalizowane prezenty, np. plakat, kubek, brelok

Narzędzia

Krawat lub mucha z poszetką

Spinki do mankietów

Zegarek

Prenumerata czasopisma dotyczącego pasji taty, np. wędkarstwo, majsterkowanie

Szachy

Do prezentów oddziaływujących na uczucia zaliczamy np.:

Album ze zdjęciami

Odrestaurowany stary przedmiot, z którego tata korzystał np. radio czy gramofon

Ostatnia kategoria czyli prezenty przeżycia to zyskujące na popularności formy obdarowania najbliższych. Często są to wspólne wyjazdy budujące więź z rodzicami, np. weekendowe do hotelu ze spa. Dzieci kupują rodzicom również bilety na koncerty ulubionych zespołów, wokalistów czy kabarety. Dobrym pomysłem jest również wyjście do kina, teatru czy bardziej uroczyście do filharmonii.

Warto pomyśleć nad prezentem z okazji Dnia Ojca, ale pamiętajmy, że najważniejszym i najcenniejszym prezentem jest czas.