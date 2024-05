Min. edukacji B. Nowacka: Nauczyciele dalej bez wynagrodzenia za wycieczki. Ale jest dofinansowanie do wycieczek

Podróż z klasą to nowy program dofinansowania 100% wycieczek szkolnych. Zapowiedziała go min. edukacji Barbara Nowacka. W odróżnienia od programów wprowadzonych przez P. Czarnka, szkoły mają większą swobodę wyboru celu wycieczki. Dalej nauczyciele nie mają przewidzianego wynagrodzenia za opiekę nad uczniami w czasie wycieczki.

Jest 60 mln dofinansowania do wycieczek od września 2024 r. do grudnia 2024 r., ale nie ma finansowania (i podstawy prawnej) do opłacenia pracy nauczycieli pilnujących uczniów w czasie wycieczki.

Program przeznaczony jest zarówno dla uczniów szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych. Szkoły mogą otrzymać 100% dofinansowania do wycieczki szkolnej. Nabór wniosków już od 19 czerwca 2024 r. Na wycieczki uczniowie (i nauczyciele) pojadą w nowym roku szkolnym 2024/2025: od września do grudnia.

UWAGA! W puli jest 60 mln zł. Obowiązuje zasada "Do wyczerpania środków".

Min. edukacji Barbara Nowacka: Jest dofinansowanie do wycieczek do 250 zł na ucznia dziennie. I limit wszystkich wydatków do 50 000 zł na wycieczkę

1) podstawowym założeniem programu jest to, że w ramach finansowanej w 100 proc. przez resort dwudniowej wycieczki uczniowie muszą odwiedzić przynajmniej dwie instytucje kultury, np. muzea, teatry, filharmonie, miejsca pamięci, centra naukowe; w przypadku wycieczki trzydniowej - trzy instytucje, itd.

2) Na realizację programu w 2024 r. przeznaczonych będzie 60 mln zł w 2024 r.

3) W ramach "Podróży z klasą" dofinansowaniu w 100 proc. podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni.

Dofinansowaniu 100 % podlegają:

1) wycieczki dwudniowe - do kwoty 20 000,00 zł,

2) trzydniowe - do kwoty 30 000,00 zł,

3) czterodniowe - do kwoty 40 000,00 zł,

4) pięciodniowe - do kwoty 50 000,00 zł.

WAŻNE! Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

Wnioski o dofinansowanie od 19 VI. Przyjmowane do rozdysponowania 60 mln złotych

Nabór ruszy 19 czerwca 2024 r. (do wyczerpania środków finansowych). Decyduje data złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Formularz elektroniczny składa organ prowadzący przez stronę http://strefa.ksdo.gov.pl.

WAŻNE! Szkoły mają dowolność w wyborze miejsc, które odwiedzą (inaczej było w programu "Poznaj Polskę"). Wyższa jest obecnie kwota dofinansowania, a wkład własny nie będzie wymagany - wcześniej wynosił 20 proc.