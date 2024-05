Wolność "do" i wolność "od"

Prawny problem symboli religijnych w miejscu pracy sprowadza się do rozróżnienia dwóch fundamentalnych kwestii. Mamy konstytucyjnie wyrażoną wolność "do" w sensie pozytywnym - czyli np. możemy uzewnętrzniać symbole religijne, z którymi się utożsamiamy w zakresie wyznawanej wiary, a z drugiej strony mamy wolność "od" w sensie negatywnym - czyli np. możemy nie chcieć, aby w miejscu pracy wisiały jakiekolwiek symbole religijne, bo uważamy, że to przejaw równości - w sytuacji, gdy ktoś nie wyznaje żadnej wiary. Tak więc symbole religijne w miejscu pracy to temat bardzo kontrowersyjny. Z jednej strony mamy wolność do wyrażania i uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych a pracodawca i współpracownicy nie mogą z tego powodu dyskryminować a z drugiej strony pracodawca może wprowadzić zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli wyrażających przekonania światopoglądowe lub religijne.

Symbole religijne w miejscu pracy: Standardy równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy

Temat symboli religijnych w miejscu pracy stał się w ostatnim czasie jeszcze bardziej popularny i kontrowersyjny za sprawą wydanego ZARZĄDZENIE NR 822/2024 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy. Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688). Z dokumentu wynika, że standardy wynikają z Polityki różnorodności społecznej m.st. Warszawy, przyjętej uchwałą nr LXIII/2071/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 7 kwietnia 2022 r. Standardy te wzmocnią działania na rzecz równych szans oraz równego dostępu do miejskich usług i zasobów dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Standardy obowiązują wszystkie osoby pracujące w Urzędzie m.st. Warszawy.