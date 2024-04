Świadczenie AKTYWNIE W ŻŁOBKU: Od czego będzie zależała wysokość świadczenia?

Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka jest częścią programu „Aktywny rodzic”. Program jest systemową strategią wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych z rolami rodzicielskimi. Wsparcie będzie polegać m.in. na wprowadzeniu nowych świadczeń dla rodziców, m.in. świadczenia „Aktywnie w żłobku”.

Dla kogo świadczenie „Aktywnie w żłobku”

Według projektu ustawy świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie przysługiwało rodzicom, przez których rozumie się również opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem (przykładowo osoby sprawujące na dzieckiem pieczę zastępczą).

Nowe świadczenie „Aktywnie w żłobku” ma zastąpić dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to, uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wynosi obecnie 400 zł miesięcznie.

Na co przysługuje świadczenie i jak długo

Świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługuje na dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Świadczenie będzie przysługiwało nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W wyjątkowych sytuacjach, gdy po tym okresie dziecko nadal będzie uczęszczało do instytucji opieki, ze względu na brak możliwości lub utrudnioną możliwość objęcia go opieką przedszkolną, „Aktywnie w żłobku” będzie przysługiwało nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.

Świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli na to samo dziecko, za dany miesiąc zostanie przyznane świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” lub „Aktywnie w domu”.

Maksymalna wysokość świadczenia „Aktywnie w żłobku”

Wysokość świadczenia „Aktywnie w żłobku” została zaproponowana w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – w wysokości 1900 zł miesięcznie.

Projekt ustawy przewiduje ograniczenie wysokości świadczenia. Mianowicie świadczenie „Aktywnie w żłobku” nie będzie mogło być wyższe niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

W celu uniknięcia sytuacji, w której w wyniku wprowadzenia świadczenia „Aktywnie w żłobku”, nastąpiłby znaczący wzrost opłat, projekt ustawy wprowadza próg wysokości opłat żłobkowych. Jednocześnie projekt przewiduje, że kwota progu wysokości opłat żłobkowych będzie obowiązywała od 1 kwietnia danego roku do 31 marca kolejnego roku i będzie ogłaszana w Monitorze Polskim”.

Wypłata świadczenia

Świadczenie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek.

Zgodnie z projektem ustawy w przypadku, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwota świadczenia „Aktywnie w żłobku” będzie ustalana każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.