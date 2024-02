Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostanie podwyżki. Funkcjonariusze ABW zarobią nawet 16200 zł miesięcznie [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to kolejna państwowa instytucja, którą dosięgnie fala podwyżek w sferze budżetowej. Zarobki w ABW wzrosną z poziomu 3900–13500 zł do poziomu 4700–16200 zł. Pójdą w górę także dodatki za stopień służbowy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to służba specjalna, w której wysokość uposażeń reguluje rozporządzenie premiera z 2002 r. Aktualne stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Minimalna wysokość uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach zaszeregowania kształtuje się obecnie w przedziale od 2000 zł do 10500 zł brutto; stawki maksymalne – na poziomie od 2200 zł do 12100 zł.

Ustawa budżetowa na rok 2024 określiła średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 120%. Dlatego też Szef ABW (od 19 grudnia 2023 r. pełniącym obowiązki szefa jest płk Rafał Syrysko) przygotował projekty rozporządzenia wprowadzającego podwyżki uposażenia zasadniczego dla funkcjonariuszy Agencji, a także rozporządzenia zmieniającego wysokość dodatków za posiadany stopień służbowy. Oba projekty zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych. Rozporządzenia mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw, ale ich przepisy będą miały zastosowanie do ustalenia wysokości świadczeń dla funkcjonariuszy Agencji od 1 stycznia 2024 r. Funkcjonariusze otrzymają dzięki temu wyrównanie uposażenia zasadniczego i dodatku za okres od początku tego roku.

Podwyżki uposażenia dla funkcjonariuszy ABW

Po wejściu w życiu projektowanego obecnie rozporządzenia minimalne stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania będą wynosić od 2200 zł do 12100 zł. Stawki maksymalne będą natomiast mieścić się w przedziale od 4700 zł do 16200 zł. W ten sposób stawki minimalne mają wzrosnąć średnio o 15%, stawki maksymalne zaś – o 20%.

Proponowana regulacja – czytamy w uzasadnieniu projektu – „wpłynie niewątpliwie na zwiększenie konkurencyjności ABW na rynku pracy”. Zgodnie z intencjami autorów projektu nowe stawki uposażenia mają zachęcić osoby o wysokich kwalifikacjach do służby w ABW.

Grupa zaszeregowania Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego (zł)



przed podwyżką po podwyżce 0 10 500–13 500 12 100–16 200 01 9 900–12 000 11 400–14 400 02 6 650–10 000 7 700–12 000 03 5 890–9 000 6 800–10 800 04 4 480–7 800 5 200–9 400 05 4 235–7 500 4 900–9 000 06 4 235–7 000 4 900–8 400 07 4 235–6 800 4 900–8 200 08 3 880–6 100 4 800–7 300 09 3 600–5 900 4 100–7 100 10 3 205–5 300 3 700–6 400 11 2 870–4 900 3 300–5 900 12 2 745–4 700 3 200–5 600 13 2 680–4 300 3 100–5 200 14 2 000–3 900 2 200–4 700

Podwyżka dodatku za posiadany stopień służbowy

Aktualne wysokości dodatku za posiadany stopień służbowy obowiązują od początku 2019 r. Stąd też planowane obecnie podwyżki będą znaczne. Najmniejszą podwyżkę otrzymają funkcjonariusze ABW posiadający najniższy stopień służbowy, tj. stopień szeregowego: ich dodatki wzrosną o 33%. Najbardziej – bo o 50% – wzrośnie dodatek funkcjonariuszy mających najwyższy stopień służbowy, tj. stopień generała brygady. Taki sam wskaźnik podwyżki będzie dotyczył także funkcjonariuszy w stopniu młodszego chorążego. Średnio dodatek za posiadany stopień służbowy wzrośnie o 44%.

Celem projektowanej zmiany wysokości dodatku za posiadany stopień służbowy jest – jak deklarują autorzy projektu rozporządzenia – podwyższenie ranki posiadanych przez funkcjonariuszy ABW stopni służbowych. Ma to w efekcie wpłynąć pozytywnie na wizerunek i prestiż Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako służby specjalnej.