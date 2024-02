Korzystne trendy dla pracowników w 2024 r.

Polacy chętnie pracują hybrydowo

W 2024 dominującym w HR trendem będą wdrożenia z zakresu optymalizacji pracy hybrydowej - takiego zdania są eksperci z platformy edukacyjnej Preply. Działy HR będą musiały także wdrożyć strategię umożliwiającą zespołom wykonywanie obowiązków poza biurem, bez utraty wydajności.

Praca zdalna, nomen omen, "zadomowiła" się już w korporacjach. Od prawie roku na stałe funkcjonuje też w Kodeksie Pracy. Badanie przeprowadzone przez portal Pracuj.pl, potwierdza utrzymującą się popularność tego rozwiązania - w kwietniu 2023 roku, 28% Polaków zadeklarowało pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym, a dla 38% respondentów, możliwość pracy zdalnej było czynnikiem decydującym czy przyjąć ofertę pracy czy nie. To oznacza, że w walce o pracowników firmy muszą dokonać zmiany w modelach wykonywania obowiązków. W przypadku hybrydowego modelu pracy nie można bowiem mówić o efektywności bez odpowiedniej organizacji.

Budowanie różnorodnych zespołów

Dodatkowo ten rok będzie dla działów HR rokiem wzmocnionych wysiłków na rzecz budowania zróżnicowanych i inkluzywnych miejsc pracy. Przestrzeni, które sprzyjają tworzeniu poczucia przynależności.

– Ten trend łączy się bezpośrednio globalnym zarządzaniem talentami. Budowanie zespołów międzynarodowych pracujących wyłącznie online wymaga od pracowników HR niezwykłej elastyczności, wiedzy, otwartości i niemałej kreatywności, pozwalającej poradzić sobie z takimi wyzwaniami, jak różnice kulturowe, strefy czasowe czy kwestie prawne. Takie zespoły muszą nie tylko efektywnie pracować, ale też mieć w sobie poczucie wspólnoty. A międzynarodowych zespołów będzie w organizacjach coraz więcej – komentuje Sylvia Johnson, ekspertka ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

W tym momencie, coraz więcej firm wdraża strategie mające na celu wyeliminowanie nieświadomych uprzedzeń, promowanie równych szans i kultywowanie kultury, w której każdy głos jest ważny. Pojęcie DEIB (ang. Diversity, Equity, Inclusion and Belonging), czyli różnorodność, równość, integracja i przynależność, już teraz stanowi, z jednej strony filozofię etyczną firmy, a z drugiej jest ważnym czynnikiem wpływającym na jej wyniki biznesowe. Akceptowanie różnorodności staje się więc nie tylko zobowiązaniem korporacyjnym, ale też metodą na wydobycie potencjału z każdego członka zespołu.

Pracodawcy troszczą się o dobrostan psychiczny pracowników

Co z tak zwanym wellbeing? Analiza Preply wskazuje na intensyfikację działań w obszarze dbania o ogólny dobrostan pracowników. W ubiegłym roku Polska przyjęła wiele nowych rozwiązań prawnych, w tym tak zwaną dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów dzieci. Inicjatywy te mają na celu między innymi poprawę przejrzystości na rynku pracy czy promowanie bardziej przewidywalnego zatrudnienia.

– Obowiązkiem działów HR będzie proponowanie rozwiązań wspierających work-life balance. Coraz częściej takie inicjatywy są wpisywane w DNA organizacji jako element strategii employer brandingu. To bardzo ważna zmiana, gdyż według badań Polacy są jednym z najbardziej przepracowanych i zestresowanych narodów w Europie. W zeszłorocznym badaniu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy” tylko 35% ankietowanych przyznało, że ich pracodawca troszczy się o ich dobrostan psychiczny. 60% wyraziło z kolei zainteresowanie dodatkowym ubezpieczeniem obejmującym opiekę psychiatry lub psychologa – zauważa Sylvia Johnson.

Lepiej wyszkolić starego, niż zatrudnić nowego

Co to jest employee experience? To suma doświadczeń pracownika z organizacją na wszystkich polach współpracy. Będzie to czynnik wyróżniający firmy rywalizujące ze sobą o największe talenty. Jednym z kluczowych wyzwań działów HR będzie sprostanie różnym zawodowym potrzebom osób zatrudnionych.

Widoczne parcie na tworzenie spersonalizowanych ścieżek rozwoju pracowników skutkuje rosnącą popularnością programów szkoleniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu.

– Do najpopularniejszych szkoleń finansowanych przez pracodawców należą kursy językowe, to obecnie jeden z ważniejszych obszarów poszerzania zawodowych kompetencji pracowników. Język angielski to często za mało, aby sprostać wymaganiom przedsiębiorstwa, zwłaszcza że Polska otwiera się na nowe, mało popularne rynki zagraniczne. Przeszkolenie zaufanego i sprawdzonego pracownika często sprawdza się lepiej niż poszukiwanie nowego kandydata z zewnątrz – zauważa przedstawicielka Preply.

Działy kadr nie działają same. W tworzenie indywidualnych planów rozwoju coraz częściej angażowana jest sztuczna inteligencja, która jest w stanie zarekomendować konkretne szkolenia na podstawie zainteresowań i zawodowych ambicji pracowników.

Sztuczna inteligencja pomoże w rekrutacji

Działy HR będą w 2024 roku sięgać jeszcze chętniej niż obecnie po wsparcie AI podczas pozyskiwania, analizowania i selekcji kandydatów. Chatboty czy wirtualni asystenci wykorzystujący sztuczną inteligencję usprawnią też proces wdrażania nowych pracowników, zapewniając im niezbędne wsparcie i informacje.

Integracja sztucznej inteligencji z procesami rekrutacji i onboardingu oznacza naprawdę sporą zmianę. Z jednej strony przyspieszy proces rekrutacji (np. dzięki precyzyjnemu dopasowywaniu kandydatów do stanowisk). Z drugiej zaś strony zapewni przyjemniejsze doświadczenie z firmą osobom poszukującym pracy oraz nowo zatrudnionym.

Działy HR będą stawiać na pozyskiwanie talentów na podstawie ich umiejętności i zdolności szybkiego uczenia się. Szykuje się też odejście od tradycyjnych corocznych ewaluacji na rzecz Agile Performance Managementu, który służy precyzyjniejszej ocenie efektywności pracy w czasie rzeczywistym.

