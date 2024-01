Praca zdalna 2024. Biura nie pójdą do likwidacji bo tylko co piąty pracownik chce pracować zdalnie

Najpierw był zrozumiały psycholigicznie opór przed wymuszanym powrocie do biur gdy pandemia się skończyła, ale teraz już wszystko spowszedniało. Zdecydowana większość pracowników jest gotowa pracować wyłącznie w firmie lub łączyć pracę zdalną z biurowa. Entuzjaści home office stanowią znikomą mniejszość.

Wszystko wskazuje na to, że koniec biur, który wieszczono podczas pandemii, w najbliższym czasie nam nie grozi. I to nie dlatego, że część pracodawców zakomunikowała pracownikom powrót do pracy stacjonarnej, ale dlatego, że ci wcale nie chcą z biur rezygnować – wynika z badań NTT DATA.

Autopromocja

Jeśli więc mówić o zmianach na rynku biurowców, to nie pod kątem ich przebudowy na mieszkania, ale modernizacji lub całkowitej przebudowy pod nowe wymagania – i to jest realny skutek zmian w stylu pracy wywołany pośrednio przez pandemię.

Praca wyłącznie z domu osłabia psychikę?

Firma zapytała pracowników z ponad 25 krajów, w tym z Polski, o preferowany model pracy. Okazuje się, że obecnie zdecydowana większość, bo aż 70% pracowników pracuje z biura, albo w pełnym wymiarze, albo w modelu hybrydowym. Jedynie 30% pracuje w pełni zdalnie. I uwaga – tylko 21% respondentów chciałoby pracować wyłącznie w takim modelu, w ogóle nie przychodząc do biura.

Jak oceniają specjaliści HR, chęć pracy z biura to dobry znak, bo pandemia i dwa ostatnie lata wpłynęły bardzo istotnie na pogorszenie samopoczucia pracowników i obniżenie ich efektywności. Wielu z nich ze względu na spłycenie relacji międzyludzkich w firmie w związku z pracą na odległość, nie widzi dzisiaj sensu w pracy, markując realizację zadań.

– To między innymi. efekt tego, że przedsiębiorstwa w żaden sposób nie były przygotowane do tego, by w takim modelu – zdalnym czy hybrydowym – funkcjonować. Podobnego kryzysu psychicznego w firmach na taką skalę w praktyce zawodowej nie obserwowałam od ponad 20 lat – zwraca uwagę Katarzyna Kuciel, niezależna konsultantka HR z firmy Happyworkinglife.pl.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Model hybrydowy wydaje się być idealny

Wiele wskazuje na to, że pracownicy sami dostrzegają ten problem. Z badań NTT DATA wynika, że ponad połowa, dokładnie 53% pracowników działających w modelu hybrydowym, spędza w biurze ponad połowę swojego czasu. W idealnym scenariuszu, 43% badanych chciałoby pracować przez większą część tygodnia z domu.

Ale, co ciekawe, pozostała część respondentów (56%) woli spędzać w biurze połowę czasu lub więcej. Dokładnie połowa tej grupy pracowników (28%) chciałaby pracować w domu nie dłużej niż dwa dni, a pozostali (28%) - połowę tygodnia. Co istotne, tylko 9% chciałoby pracować z domu więcej niż cztery dni.

– Pracownicy wcale nie chcą całkowicie rezygnować z biur. Traktują je nie tylko jako miejsce pracy, ale też jako przestrzeń emocjonalną, w której mogą poczuć się częścią zespołu, porozmawiać z ludźmi, których znają i z którymi dobrze się czują – zauważa Mikołaj Zaleski, Senior Solutions Manager CX i EX z NTT DATA.

Jego zdaniem to pewne, że: praca hybrydowa z nami pozostanie, a to oznacza, że firmy muszą przemodelować powierzchnie biurowe i zaadaptować je do potrzeb pracowników, których istotna część pracuje i będzie pracować hybrydowo. Statystyki pokazują, że praktycznie w każdym organizowanym spotkaniu przynajmniej jedna osoba uczestniczy zdalnie. To wymusza inwestycje w aranżację przestrzeni i technologie.

Autopromocja

Jeśli biura pójdą do wyburzenia, to nie przez pracę zdalną

Obecnie tylko 48% firm uważa, że pracownicy mają dostęp do niezbędnej technologii, która zapewnia im optymalne warunki do pracy. Co ciekawe, nie dotyczy to wyłącznie warunków do pracy w domu, ale także i biur.

Nic więc dziwnego, że aż 86% menedżerów przyznaje, że konieczne są zmiany, bo brak działań prowadzi do pogorszenia się samopoczucia pracowników. W efekcie spadku ich zaangażowania i efektywności, nierzadko powoduje rotację zespołu.

Dobra wiadomość jest taka, że firmy zapowiadają inwestycje. 92% badanych przez NTT DATA planuje zainwestować w modernizację fizycznej przestrzeni i biura w ciągu dwóch najbliższych lat. 73% już zmniejszyło lub zamierza zmniejszyć do końca 2025 roku liczbę pojedynczych stanowisk pracy na rzecz ogólnodostępnych biurek, które można rezerwować (tzw. hot desków). 72% chce wyposażyć sale spotkań w rozwiązania wideo i te zapewniające ujednoliconą komunikację.

Oczywiście, tam gdzie takie modernizacje nie są możliwe, wkrótce może zabraknąć chętnych do dalszego korzystania z biur, zwłaszcza jeśli są one wynajmowane.

Wtedy faktycznie mogą one pójść do rozbiórki, ale nie po to, by oddać grunt pod mieszkania, ale by w miejsce niefunkcjonalnych powierzchni powstały nowe biura idealnie wpasowane pod nowy model pracy.