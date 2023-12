Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w 2023 r. będzie można wziąć w 2024 r. Czy inne uprawnienia urlopowe przechodzą na rok następny

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w 2023 r. przejdzie jako urlop zaległy na rok 2024 r. Nie wszystkie uprawnienia urlopowe przechodzą na rok następny.

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego – odpowiednio w wymiarze 20 lub 26 dni kalendarzowych, udzielanych na dni pracy.



Szczególną częścią tego urlopy jest urlop udzielany jako urlop na żądanie. „Dni, które w roku 2023 r. mogły być wykorzystane w trybie urlopu na żądanie przejdą na następny rok jako zwykły urlop zaległy, tracąc swój roszczeniowy charakter w zakresie trybu udzielania urlopu” – powiedział ekspert prawa pracy Sebastian Kryczka.

Urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy – w wymiarze 5 dni – przyznawany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych nie przechodzi na kolejny rok.



„Jeżeli zatem pracownik nie wykorzysta ich do końca roku bieżącego, od dnia 1 stycznia 2024 r. nabędzie prawo do nowych 5 dni urlopu opiekuńczego – ewentualne roszczenie w sprawie 10 dni takiego urlopu, uwzględniając brak jego wykorzystania w roku 2023 będzie bezpodstawne” – podkreślił Kryczka.

Dni wolne z powodu siły wyższej

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godz. z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Ekspert zaznaczył, że powyższe uprawnienie nie przechodzi na kolejny rok i nie będzie podlegało kumulacji ze zwolnieniem od pracy z powodu siły wyższej jakie będzie należne w roku 2024 r.



„Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej nie jest częścią urlopu na żądanie, który wywodzi się z ogólnej puli urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego że urlop na żądanie również w przypadku siły wyższej może być wykorzystywany” – podkreślił Kryczka. Zaznaczył, że to zwolnienie jest odrębnym uprawnieniem nie tyle urlopowym, co w zakresie możliwości uzyskania zwolnienia od pracy – przy spełnieniu się konkretnych przesłanek losowych wynikających z kodeksu pracy.

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Ekspert odniósł się także do zwolnienia na opiekę, które przysługuje na podstawie art 188 kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Zaznaczył, że wspomniane uprawnienie także jest przypisane do danego roku kalendarzowego. „Tym samym nie ma możliwości dokonania jego transferu na rok kolejny” – podsumował Kryczka.

