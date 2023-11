Polacy nie lubią swojej pracy. Jesteśmy najbardziej wypalonym zawodowo narodem w Europie

Co czwarty Polak odczuwa wypalenie zawodowe. Jak sobie z tym radzi? 47 proc. badanych uważa, że posiadanie jasno wyznaczonej ścieżki kariery i obowiązków jest najlepszym sposobem na radzenie sobie z poczuciem wypalenia zawodowego.

Co przyczynia się do wypalenia zawodowego?

Główną przyczyną wypalenia zawodowego zdaniem Polaków jest praca z mało wyrozumiałym przełożonym i / lub zespołem (55,5 proc. ankietowanych), jak wynika z nowego badania Jobbli, najnowszej zautomatyzowanej polskiej platformy doradztwa zawodowego wykorzystującej zaawansowaną technologię AI. W dalszej kolejności badani wskazują monotonne obowiązki zawodowe (47 proc.), brak możliwości rozwoju (43,5 proc.) oraz problemy osobiste (37 proc.). Wśród Europejczyków jesteśmy narodem najczęściej zmagającym się z problemem wypalenia zawodowego - jego symptomy odczuwa aż 26 proc. Polaków.

Autopromocja

Brak satysfakcji z pracy

Kobiety znacznie częściej od mężczyzn jako przyczynę wypalenia zawodowego wskazują również brak lub niedobór satysfakcji z wykonywanej pracy - 24 proc. w porównaniu do zaledwie 9 proc. Jednocześnie aż 72 proc. badanych mężczyzn uważa, że ich zawodowe obowiązki nie są odpowiednio dostosowane do ich kompetencji i nie odpowiadają temu, czym faktycznie chcieliby się zajmować. W przypadku kobiet odsetek ten jest mniejszy, chociaż nadal bardzo wysoki - 51 proc. W sumie takie poczucie dotyka 61,5 proc. badanych.

Patrząc na rozkład odpowiedzi według wieku widzimy, że młode osoby na początku kariery często nie są zadowolone ze swoich obowiązków zawodowych - wśród badanych w wieku od 22 do 26 lat jest to aż 62 proc. Wśród tych w wieku 26-29 ta proporcja ulega odwróceniu i do 62 proc. wzrasta liczba zadowolonych - mówi Alicja Marchewka, CEO Jobbli - Z wiekiem jednak poczucie dopasowania pracy do kompetencji i potrzeb ponownie spada. W grupie badanych w wieku 50-59 lat aż 85,7 proc. jest zdania, że ich obowiązki zawodowe nie odzwierciedlają ich kompetencji ani tego, co chcieliby robić. Można to tłumaczyć spowolnieniem rozwoju zawodowego z biegiem lat, rutyną i wypaleniem zawodowym.

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym

Polacy nie wiedzą, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym, co doskonale widać po zestawieniu, jakie sposoby radzenia sobie z nim wybierały osoby zaznaczające konkretne problemy powodujące wypalenie. Ustalenie jasnej ścieżki kariery i obowiązków wydaje się być lekarstwem na wszystko - również zdaniem tych badanych, którzy jako główne przyczyny problemu wskazywali pracę z mało wyrozumiałym przełożonym, toksyczną atmosferę, a nawet niezgodność wykonywanej pracy z wyznawanymi wartościami. Tymczasem w wielu tych sytuacjach warto rozważyć zmianę pracy, a nawet - szczególnie w tym ostatnim przypadku - przebranżowienie.

Posiadanie jasno wyznaczonej ścieżki kariery i obowiązków jest najlepszym sposobem na radzenie sobie z poczuciem wypalenia zawodowego zdaniem 47 proc. badanych. Kolejne wskazania wyraźnie różnią się w zależności od płci ankietowanych - 47 proc. mężczyzn wskazuje zamianę obowiązków zawodowych lub ich urozmaicenie, tyle samo stawia na dostosowanie ilości zadań do możliwości pracownika. Wśród kobiet 45 proc. uważa, że pomóc mogłaby lepsza atmosfera w pracy, 32 proc. wskazuje rozmowę z psychologiem (spośród mężczyzn to rozwiązanie wybiera tylko 26 proc.). Na ostatnim miejscu, niezależnie od płci, plasuje się szczera rozmowa z przełożonym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl