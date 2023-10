Wypalenie zawodowe dotyka prawie połowy Polaków. Wyniki badania pracowników

Metodyka badania: W badaniu wykorzystana została metodologię diagnozy dobrostanu czyli Well-being Vibe opracowana przez Mindgram. To narzędzie diagnostyczne oparte o międzynarodowe, klinicznie zwalidowane testy Mental Health Continuum, Burnout Assessment Tool, Generalized Anxiety Test, Patient Health Questionnaire. Badanie przeprowadziła firma badawcza – SW Research, która dotarła do reprezentatywnej grupy 1889 pracowników z różnych sektorów biznesu, branż i firm. Margines błędu w odniesieniu do wyników dla całej populacji powinien wynosić zaledwie około 3%.Informacje o respondentach:– telekom, IT, media, entertainment N=270: osoby deklarujące pracę w branży Informatyka, IT, telekomunikacja i media lub Kultura i rozrywka, finanse, audyty, prawnicy, księgowi, bankowość N=266: osoby deklarujące pracę w branży Finanse, bankowość, audyty i ubezpieczenia lub Prawo, zdrowie, beauty, farmacja N=201: osoby deklarujące pracę w branży Opieka zdrowotna, farmacja lub Branża kosmetyczna, pracownicy fizyczni retail (floor workers) N=775: osoby określające swoją pracę jako retail; praca fizyczna.