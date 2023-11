ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie w woj. lubuskim. Nieprawidłowości stwierdzono w prawie 500 przypadkach. Cofnięto zasiłki o wartości ponad 366 tys. zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia do końca września 2023 r. skontrolował w woj. lubuskim ponad 6 tys. zwolnień lekarskich od pracy. W prawie 500 przypadkach były nieprawidłowości. Prawo do zasiłku cofnięto w 163 przypadkach. Kwota cofniętych zasiłków to ponad 366 tys. zł.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. pod kątem prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich skontrolowano w województwie lubuskim blisko 2,1 tys. osób. W rezultacie prawo do zasiłku cofnięto w 163 przypadkach. Kwota cofniętych zasiłków wyniosła ponad 366 tys. zł. „Łączna kwota zakwestionowanych w wyniku tych kontroli zasiłków to 566 tys. zł. Takie kontrole są ustawowym obowiązkiem ZUS, gdyż środki na wypłaty tego typu zasiłków pochodzą ze składek na ubezpieczenie chorobowe wszystkich ubezpieczonych w naszym Zakładzie” – poinformował Krzysztof Cieszyński z ZUS.

Autopromocja

ZUS kontroluje, co pracownik robi w czasie zwolnienia

Podczas kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich ZUS sprawdza, co świadczeniobiorca robi, gdy pobiera zasiłek chorobowy. Chodzi o ustalenie czy poprawnie wykorzystuje zwolnienie od pracy i czy nie wykonuje w tym czasie pracy zarobkowej. „Zwolnieniem lekarskim nie można swobodnie dysponować, tak jak np. urlopem wypoczynkowym. Jeśli tak się dzieje, to skutkuje to utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres” – zaznaczył Cieszyński.

Od stycznia do września 2023 r. lekarze orzecznicy ZUS z Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry wydali 3,9 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich. Ich efekt to 329 przypadków, gdzie kontrolowanych uznano za zdolnych do pracy i zwolnienia skrócono łącznie o 1 976 dni, a więc ponad 5 lat. W sumie, w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe na kwotę ponad 200 tys. zł.

Jakie zwolnienia ZUS typuje do kontroli

Do obu rodzajów kontroli typuje się najczęściej zwolnienia, które m.in. budzą wątpliwości z uwagi na okres niezdolności do pracy nieadekwatny do schorzenia, czy przypadki, w których ubezpieczony dostaje kolejne zwolnienia od różnych lekarzy na różne schorzenia. Zawraca się też uwagę na tych, którzy nie stawił się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie lub wcześniej dopuścili się nadużyć.

„Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy systemu ubezpieczeń społecznych, zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i medycy, zdawali sobie sprawę z konsekwencji nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich i nieprawidłowego orzekania o niezdolności do pracy. Tylko wtedy możliwe będzie skuteczne zwalczanie nadużyć i oszustw” – podkreślił Cieszyński. (PAP)

Dalszy ciąg materiału pod wideo