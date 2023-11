Ustawa o sygnalistach. Rząd kończy prace nad projektem. Wciąż nie wiadomo, kiedy się zakończą

Dyrektywa unijna o ochronie tzw. sygnalistów zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – poinformowało ministerstwo rodziny i polityki społecznej w odpowiedzi na poselską interpelację. Projekt ustawy znajduje się w finalnym etapie prac legislacyjnych rządu. Nie wiadomo jednak, kiedy prace zostaną zakończone.

Pracę nad polską ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów) trwają już od dłuższego czasu. Unijna dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wydana w październiku 2019 r. powinna była zostać wdrożona w Polsce do 17 grudnia 2021 r. W związku z opóźnieniami w pracach nad tą ustawą do resortu rodziny i polityki społecznej wpłynęła interpelacja poselska, w której zwrócono się z prośbą o udzielenie informacji, kiedy planowane jest zakończenie prac nad tymi przepisami.

Ustawa o sygnalistach – kiedy zakończą się prace nad projektem

W odpowiedzi na interpelację minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że prace nad ustawą w ramach procesu rządowego są na ukończeniu. Nie wskazała jednak konkretnego terminu planowanego zakończenia tych prac.

Według szefowej resortu z uwagi na szeroki zakres przedmiotowy dyrektywy 2019/1937 obejmujący szereg regulowanych prawem obszarów, jak również zakres podmiotowy, który obejmuje wiele podmiotów prywatnych i publicznych, od początku prac legislacyjnych projekt ustawy budził duże zainteresowanie społeczne. Przedstawiciele pracowników i pracodawców, organizacje obywatelskie oraz stowarzyszenia, a także organy publiczne zgłaszały liczne uwagi i przedstawiały swoje opinie na każdym etapie prac nad projektem ustawy. Z tego względu – podniosła Marlena Maląg w odpowiedzi na interpelację – konieczne było dokonanie wnikliwej analizy oraz odpowiedniej redakcji projektowanych przepisów, zwłaszcza definicji podmiotów zobowiązanych.

Ustawa o sygnalistach – nowość w polskim porządku prawnym

Minister nadmieniła również, że wprowadzone dyrektywą rozwiązania prawne stanowią nowość w polskim porządku prawnym, gdyż nie było dotychczas kompleksowej regulacji prawnej poświęconej ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Zrodziło to liczne wątpliwości co do proponowanych w projekcie rozwiązań prawnych. W efekcie konieczne było przeprowadzanie szeregu spotkań roboczych oraz uzgodnień, celem zaproponowania rozwiązań prawnych, mających na celu pogodzenie często przeciwstawnych interesów.

Przygotowanie zmian legislacyjnych w tym zakresie musi bowiem nie tylko zapewnić wdrożenie dyrektywy 2019/1937, ale także spójność o charakterze systemowym z polskim porządkiem prawnym.

Oprac. Magdalena Sybilska-Bonicka na podstawie odpowiedzi Minister Rodziny i Polityki Społecznej z 20 października 2023 r. na interpelacje poselską nr 42833