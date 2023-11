Najniższe bezrobocie w UE. Polska w pierwszej trójce krajów z najniższym bezrobociem. Według Eurostatu to 2,8 proc.

Stopa bezrobocia w Polsce we wrześniu 2023 r. wynosiła 2,8 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Z tym wynikiem znaleźliśmy się w pierwszej trójce krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia.

Najniższy poziom bezrobocia we wrześniu 2023 r. odnotowano w Republice Czeskiej (2,7 proc.) – podał urząd statystyczny Unii Europejskiej. W pierwszej trójce krajów UE z najniższym bezrobociem znalazły się także Malta i Polska, które odnotowały bezrobocie na poziomie 2,8 proc. To dużo niżej niż wynosi średnia unijna (6 proc.) i średnia dla państw strefy euro (6,5 proc.). Zgodnie z metodologią badań stosowaną przez krajowy Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2023 r. wyniosła 5 proc.

Stabilna sytuacja na rynku pracy w Polsce.

Dane Eurostatu potwierdzają stabilną sytuację na rynku pracy w Polsce. Wrzesień to już czwarty miesiąc, w którym stopa bezrobocia w naszym kraju utrzymuje się na tym samym poziomie. Z najnowszych danych wynika, że rok do roku liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 33 tysiące – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

We wrześniu 2023 r. – według Eurostatu – bez pracy było 477 tys. Polaków. We wrześniu 2022 r. liczba bezrobotnych wynosiła 510 tys. osób. Wówczas stopa bezrobocia wynosiła 3 proc., dziś jest o 0,2 pkt proc. niższa.