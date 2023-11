Podwyżki dla nauczycieli. Koszt 30-procentowych podwyżek to ok. 13–14 mld zł. Zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej

Nasze zobowiązanie 20 proc. podwyżki dla pracowników budżetówki, w tym 30 proc. podwyżki dla nauczycieli, są jak najbardziej aktualne – zapewnił w poniedziałek poseł elekt Andrzej Domański (KO). Jak dodał, podwyżki dla nauczycieli to koszt ok. 13–14 mld zł.

Podejmiemy działanie, aby już w tym budżecie na rok 2024 te podwyżki się znalazły – powiedział poseł elekt Andrzej Domański, doradca ds. gospodarczych Donalda Tuska zapytany w Polsat News czy od 1 stycznia w 2024 r. będą podwyżki dla pracowników sektora budżetowego. Oczywiście im szybciej Donald Tusk otrzyma misję utworzenia rządu, tym będziemy mieć więcej czasu do pracy nad budżetem i tym łatwiej będzie te podwyżki wprowadzić. To nasze zobowiązanie 20 proc. podwyżki w budżetówce, w tym 30 proc. podwyżki dla nauczycieli są jak najbardziej aktualne – dodał . Podkreślił przy tym, że 30 proc. podwyżka dotyczy też nauczycieli akademickich.

Autopromocja

Podwyżki dla nauczycieli będą kosztować 13–14 miliardów

Domański ocenił, że 30 proc. podwyżki dla nauczycieli to koszt ok. 13–14 mld zł. Dodał, że całość podwyżek dla budżetówki „to bardziej złożony proces”. „Musimy oczywiście wejść najpierw do Ministerstwa Finansów” – zastrzegł. „To na pewno będzie drugie tyle” – ocenił.

Dopytywany, skąd przyszły rząd weźmie pieniądze na realizację tych obietnic, odparł: „Polski nie stać na to, aby nauczyciele w Polsce zarabiali tak słabo, jak ma to miejsce obecnie. Długoterminowy wzrost gospodarczy jest w bardzo dużej mierze oparty na jakości edukacji”. Jako źródło finansowania tych obietnic Domański wskazał m.in. obniżenie kosztów obsługi długu.

Podwyżki dla nauczycieli – skąd wziąć pieniądze?

„Gdybyśmy tylko zeszli z poziomu rentowności polskich obligacji do poziomu czeskiego, to mówimy o oszczędnościach w skali roku sięgających od 17 do nawet 20 mld zł. Po drugie uruchamiamy KPO” – powiedział. Przypomniał, że Donald Tusk był w Brukseli i przeprowadził „bardzo konkretne rozmowy”. Po trzecie – jak powiedział – są kwestie dywidend ze spółek Skarbu Państwa. „Widzimy potencjał do tego, by spółki kontrolowane prze Skarb Państwa tych dywidend płaciły więcej” – powiedział.

(PAP)

Dalszy ciąg materiału pod wideo