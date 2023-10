Jakie jest najbardziej pożądany benefit przez pracowników?

Co pracownikowi daje poczucie bezpieczeństwa? Stabilne zatrudnienie na czas nieokreślony i ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę. Czy daje więcej spokoju niż wysoka pensja?

Gdzie pracownik szuka poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa to podstawowa potrzeba każdego człowieka, a praca stanowi ważny jej element. Badania na zlecenie Unum Życie pokazują, że zatrudnienie na etat to kluczowy czynnik poczucia bezpieczeństwa wskazany przez ponad połowę respondentów. Ale niejedyny. Gwarantem spokoju jest rodzina (46%), zatrudnienie na czas nieokreślony (42%), bycie w związku (33%) i... ubezpieczenie na życie (29%).

Polisa ochronna na życie daje nam więcej spokoju niż posiadane oszczędności czy wysoka pensja.

Nic dziwnego zatem, że pracownicy wolą ją od innych benefitów. Szczególnie gdy to pracodawca opłaca składkę. Choć w Polsce zaledwie co czwarta firma sponsoruje w pełni grupowe ubezpieczenie na życie, a 46% pracodawców pokrywa jedynie część składki, zaś resztę opłaca pracownik.

Niezależnie od tego 79% badanych pracowników uważa grupowe ubezpieczenie za jeden z najbardziej atrakcyjnych benefitów, zaraz po dopłatach do wakacji (88%) czy dodatkowym płatnym urlopie (85%). W rankingu pożądanych benefitów, ubezpieczenie na życie wygrywa nawet z prywatną opieką medyczną.

Ubezpieczenie na życie - benefit lepszy niż inne?

„Dobre programy ubezpieczenia grupowego zapewniają nie tylko wypłatę świadczenia w razie poważnej choroby, wypadku czy urazu. Pracownicy mogą skorzystać z badań medycznych, konsultacji lekarskich i całodobowej infolinii medycznej organizującej dla nich usługi medyczne” - komentuje Joanna Grudnik, dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Unum Życie.

Grupowe ubezpieczenia na życie ewoluowały. To już nie jest jedna polisa dla wszystkich pracowników. Pracownicy dokładnie analizują oferty ubezpieczeń grupowych w miejscu pracy i wolą sami dopasować swoją ochronę do indywidualnych potrzeb. Liczy się dla nich rodzaj zdarzeń objętych ochroną (67%), liczba zdarzeń w ramach ochrony (65%), a wysokość składki znajduje się na 3. miejscu wśród elementów, na które zwracają uwagę. Są gotowi zapłacić więcej za lepszą ochronę. Co nie znaczy, że nie liczą na pomoc pracodawcy w tym zakresie.

„Z naszych analiz wynika, że pracownicy chętnie sięgają po dodatkowe warianty, jak ubezpieczenie bliskich czy na wypadek chorób kardiologicznych, onkologicznych bądź cywilizacyjnych. Warianty dodatkowe dają pracownikom szeroki wybór opcji i możliwość dopasowania ochrony do swoich potrzeb, wieku, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej czy hobby” - dodaje Joanna Grudnik.

Korzyści z grupowych ubezpieczeń

Faktycznie, ponad połowa badanych organizacji oferowała kilka wariantów ubezpieczenia grupowego do wyboru. Taka oferta z pewnością wymaga od firm szczegółowego wyjaśnienia pracownikom, na czym konkretne opcje polegają, jak przystąpić do ubezpieczenia oraz w jakim zakresie ono obejmuje. Natomiast firmy nie muszą robić tego same. Ubezpieczyciele mają przygotowane plany wdrożenia i wsparcia pracodawców w tym obszarze.

„Przygotowujemy dedykowane ulotki, materiały online, spotkania z pracownikami, a dla osób obsługujących ubezpieczenia w firmie, np. pracowników HR - warsztaty, szkolenia i nowoczesne narzędzia ułatwiające im pracę” - komentuje Michał Glasenapp, dyrektor ds. Wdrożeń Polis Grupowych.

Grupowe polisy na życie finansowane przez pracodawców niosą szereg korzyści jak:

zaoferowanie pracownikom benefitu, który adresuje największe ich obawy, takie jak brak pieniędzy na leczenie czy poważna choroba,

uzupełnienie opieki medycznej,

możliwość wykorzystania ubezpieczenia jako benefitu o większej wartości dla pracownika niż niska podwyżka wynagrodzenia, a przede wszystkim są wyrazem troski o pracownika i jego poczucie bezpieczeństwa.

