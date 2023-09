Karta Praw Dziecka w Biznesie. Podpisanie już we wrześniu 2023 r.

Karta Praw Dziecka w Biznesie to nowa inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej celem jest inspirowanie i mobilizowanie przedsiębiorstw do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci w całym łańcuchu wartości. Zawiera ona zapisy m.in. o tworzeniu miejsca pracy przyjaznego dla rodziców i wspieraniu ich w godzeniu ról społecznych, odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci, wdrażaniu standardów dot. wykorzystywania wizerunku dziecka, wymaganiach dla dostawców oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Karta Praw Dziecka w Biznesie, ogłoszona po raz pierwszy w 17 lipca 2023 r. i zaprezentowana podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka, spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska biznesowego i społecznego, wpisując się w publiczny dialog na temat ochrony dzieci w Polsce. Karta Praw Dziecka zostanie uroczyście podpisana 20 września 2023 r. Po oficjalnym otwarciu przez organizatorów głos zabierze Marcin Perfuński. Prowadzący kanał superTATA.tv opowie o prawach dziecka z perspektywy wprawnego obserwatora i ojca pięciu córek. Następnie pierwsze firmy uroczyście podpiszą Kartę.

Zarządzanie prawami dziecka na warsztacie

W drugiej części wydarzenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach. Pierwszy z nich, prowadzony przez dr Joannę Szymonek z Polskiego Instytut Praw Człowieka i Biznesu na temat „zarządzania prawami dziecka" w ramach polityki praw człowieka. Poruszone zostaną kwestie takie jakie wyzwania organizacyjne i zarządcze związane z realizacją praw dziecka oraz wskażemy narzędzia, za pomocą których można na te wyzwania odpowiadać. Drugi, prowadzony przez Agnieszkę Palkę z Fundacji EY pod hasłem "Rodzic wraca do pracy", będzie okazją do wymiany dobrych praktyk i narzędzi dających rodzicom sygnał, że pracodawca jest świadomy wyzwań rodzicielskich i bierze je pod uwagę organizując miejsce pracy.

Autodiagnoza praw dziecka

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca kolejne podmioty do autodiagnozy. Po jej dokonaniu warto rozważyć podpisanie Karty Praw Dziecka, aby włączyć się w działania na rzecz uznania podmiotowości dziecka w trzech obszarach:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

pracowniczym,

wobec klientów i klientek, użytkowników i użytkowniczek usług i produktów, w łańcuchu wartości (zarówno upstream i downstream ),

i ), wobec partnerów i partnerek biznesowych i społecznych.

Swoje poparcie dla inicjatywy wyraziły już instytucje takie jak: Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, UNICEF, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja diversityPL, Fundacja Dorastaj z Nami, Fundacja Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, Fundacja GrowSPACE, Francusko–Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Więcej szczegółów dotyczących Karty Prawa Dziecka można znaleźć pod adresem odpowiedzialnybiznes.pl/prawadziecka. Na stronie jest dostępny m.in. kwestionariusz samooceny pozwalający firmie przyjrzeć się swoim obecnym działaniom w zakresie poszanowania praw dziecka.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe, a od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). FOB koordynuje również Kartę Różnorodności w Polsce – międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej, kierowaną do pracodawców szczególnie zaangażowanych w obszarze DEI. „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes" – tak brzmi misja organizacji.