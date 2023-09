Wolne miejsca pracy w II kwartale 2023 r. GUS podał dane

Ponad 113 tysięcy wolnych miejsc pracy było w Polsce pod koniec drugiego kwartału 2023 r. W porównaniu z końcem pierwszego kwartału wolnych miejsc pracy było mniej o 1,5%. Największy spadek w skali roku liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Wskaźnik wolnych miejsc pracy pozostał na tym samym poziomie jak w poprzednim kwartale (0,90%).

W Polsce na koniec drugiego kwartału br. odnotowano 113,2 tys. wolnych miejsc pracy. Było to o 1,7 tys. mniej niż w pierwszym kwartale br. i o 36,1 tys. mniej niż w analogicznym kwartale 2022 r. Pracowników poszukiwano m.in. za pośrednictwem urzędów pracy, do których zostało zgłoszonych 13,2% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy. Blisko co 5 wolne miejsce pracy stanowiło miejsce nowo utworzone (21,2 tys.).

W końcu drugiego kwartału 2023 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 5,8% spośród 626,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Było ich o 3,9% mniej niż na koniec pierwszego kwartału br. i o 9,6% mniej niż na koniec drugiego kwartału 2022 r.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy

Do oceny sytuacji na rynku pracy pod kątem zgłaszanego popytu na pracę może posłużyć wskaźnik wolnych miejsc pracy, określający udział wolnych miejsc pracy w ogólnej liczbie miejsc pracy (tj. obsadzonych i wolnych miejsc pracy). Na koniec drugiego kwartału 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 0,90% i pozostał na niezmienionym poziomie względem pierwszego kwartału. Wskaźnik ten w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. zmalał o 0,28 p. proc.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy

Stan na koniec kwartału GUS

Wolne miejsca pracy w regionach

W przekroju regionów (NUTS 2) na koniec drugiego kwartału 2023 r. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w regionie zachodniopomorskim (1,36%). Wysoki wskaźnik wystąpił także w regionach warszawski stołeczny (1,18%) i lubuskie (1,13%). Najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w regionie lubelskim (0,41%).

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w regionach (NUTS 2) w drugim kwartale 2023 r.

Stan na koniec kwartału GUS

Wolne miejsca pracy w branżach

Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności najwięcej wolnych miejsc pracy było w podmiotach gospodarki narodowej z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (19,8% ich ogólnej liczby). Liczba wolnych miejsc pracy w tej sekcji była o 31,8% mniejsza niż w końcu drugiego kwartału 2022 r. Spadek liczby wolnych miejsc pracy w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. odnotowano ponadto w sekcjach: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 41,6%, tj. do 1,7 tys. miejsc), Informacja i komunikacja (o 39,2%, tj. do 8,5 tys.) i Budownictwo (spadek o 37,4%, tj. do 12,1 tys. miejsc).

Na koniec drugiego kwartału 2023 r. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił

w sekcji Informacja i komunikacja (2,25%).

Wolne miejsca pracy i wskaźnik wolnych miejsc pracy w wybranych sekcjach PKD w drugim kwartale 2023 r.

Stan na koniec kwartału GUS

Wolne miejsca pracy w grupach zawodowych

Badanie popytu na pracę pozwala także określić zapotrzebowanie popytu na pracowników

w przekroju wielkich grup zawodów. Spośród 22,4 tys. wolnych miejsc pracy w podmiotach gospodarki narodowej z sekcji Przetwórstwo przemysłowe notowanych w końcu drugiego kwartału 2023 r., najwięcej miejsc było dostępnych dla zawodów z wielkiej grupy zawodów Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (44,3%). W podmiotach z sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ wolne miejsca pracy najczęściej były przeznaczone dla zawodów z grupy Pracownicy usług i sprzedawcy (40,0% spośród 15,5 tys. wolnych miejsc pracy

w podmiotach z tej sekcji). Większość wolnych miejsc pracy w sekcji Transport i gospodarka magazynowa dotyczyła zawodów z wielkiej grupy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (68,4% spośród 12,6 tys. wolnych miejsc pracy w podmiotach z tej sekcji).

Struktura wolnych miejsc pracy w wybranych sekcjach PKD według wielkich grup zawodów w drugim kwartale 2023 r.

Stan na koniec kwartału GUS

