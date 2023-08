BDO w kolejnych branżach. Jak uniknąć wysokich kar

Punkty handlowe i gastronomiczne muszą w tym roku dostosować swoją działalność do przepisów ustawy o odpadach z 2018 r. Wprowadzono bowiem obowiązek rejestracji w BDO między innymi punktów handlowych oraz gastronomicznych, które wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Za niewypełnianie obowiązków takich jak sprawozdawczość, ewidencja czy opłata produktowa grożą wysokie kary, które mogą sięgnąć nawet miliona złotych.

Mija już 5 lat od wprowadzenia ustawy o odpadach, która obejmuje obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują i ewidencjonują odpady, ale również firmy wprowadzające na terytorium kraju produkty takie jak opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Oznacza to, że zarówno małe zakłady fryzjerskie jak i wielkie przedsiębiorstwa produkcyjne, elektrownie czy sklepy wielkopowierzchniowe muszą zarejestrować się w BDO.

BDO także w handlu i gastronomii

W tym roku do tego grona dołączyły także punkty handlowe oraz gastronomiczne, które wprowadzają do obrotu opakowania, oferując swoim klientom np. dania na wynos lub z dowozem.

– W tym sezonie wakacyjnym przepisy o BDO dotyczą także lokali handlowych i gastronomicznych, które wydają jednorazowe plastikowe produkty – mówi Małgorzata Kmieć, Dyrektor Operacyjna w Seris Konsalnet Cleaning. – Intencją ustawodawców jest jak najściślejsze kontrolowanie obiegu odpadów w środowisku i zapobieżenie ich nielegalnemu składowaniu. Jest to jednocześnie nałożenie dodatkowych obowiązków na jednoosobowe działalności, które często są aktywne jedynie w sezonie letnim.

BDO nadal sprawia trudności

Pomimo pięciu lat obowiązywania przepisów o BDO i obowiązku rejestracji w systemie, wielu przedsiębiorców nadal ma z tym kłopoty. Wątpliwości są spowodowane stopniem skomplikowania przepisów oraz rozbudowanym procesem raportowania oraz stopniem złożoności obowiązkowych deklaracji. Najczęstsze wątpliwości to nadal te podstawowe: czy moja firma podlega obowiązkowi rejestracji, jak prawidłowo wypełnić wniosek rejestrowy, jak prowadzić ewidencję. Oznacza to, że obowiązek rejestracji w systemie BDO i raportowania obrotu odpadami nadal jest dla przedsiębiorców problematyczny. Kary za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do BDO są dotkliwe i wahają się od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł.

– Wśród nowych klientów z obszaru gastronomii i handlu, dopiero co objętych obowiązkiem raportowania do BDO, pojawiają się kłopoty z analizą i rozumieniem ewidencji, zwłaszcza wpisania odpowiedniego kodu odpadów i wagi wprowadzanych do obrotu opakowań czy przypisanie danych środka transportu, który odbiera odpady – wyjaśnia Małgorzata Kmieć. – To oczywiście nic dziwnego, ponieważ jest to dla nich zupełna nowość. Co jednak niepokojące, te same problemy mają nadal przedsiębiorcy od lat objęci tym obowiązkiem. Stąd przestrzeń dla takich firm jak nasza, która ma w swoim portfolio usługę, która może wspomóc przedsiębiorców. Firmy nadal borykają się z prowadzenie rzetelnej dokumentacji i prawidłowego raportowania do BDO. Nadal też mają problemy z obsługą systemu czy generowaniem kart odpadów. Tymczasem kary za błędne wypełnianie raportów BDO lub nieprawidłowości w zarządzaniu informacją wynoszą od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł. dla większości firm to bankructwo.

Czy można przenieść BDO w outsourcing?

