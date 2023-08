Emerytury pomostowe. Prezydent podpisał nowelizację

Sztuczna Inteligencja to dziedzina informatyki, która zyskała ogromną popularność i znaczenie w ostatnich latach. To złożony obszar, który zajmuje się tworzeniem systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagałyby ludzkiej inteligencji. Sztuczna Inteligencja łączy w sobie naukę, matematykę i technologię, tworząc narzędzia, które zmieniają sposób, w jaki funkcjonujemy, pracujemy i komunikujemy się w dzisiejszym świecie.