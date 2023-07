Rynek pracy. Czy pracownicy polskich firm IT mają się czego bać

W pierwszym półroczu 2023 r. liczba dostępnych ofert pracy dla początkujących specjalistów IT zmniejszyła się o 30 proc – podał portal pracy Just Join IT. Pojawiają się doniesienia, że najwięksi technologiczni gracze na rynku masowo zwalniają pracowników. Czy ten trend zostanie przeniesiony na polski rynek? Czy sektor IT w naszym kraju to nadal stabilny pracodawca?

Niewątpliwie widzimy transformację na świecie, jednak w polskich firmach nie ma większych powodów do obaw – wyjaśnia Aleksandra Grochala, Recruitment & Employer Branding Manager w IAI S.A. W firmach z polskim rodowodem nie widać dużego regresu. W IAI S.A. w ciągu ostatniego roku odnotowaliśmy znaczny wzrost zatrudnienia. Szczególnie w działach sprzedażowych i wsparcia klienta. Niezmiennie odnotowujemy zapotrzebowanie na developerów – dodaje. Autopromocja Poszukiwani doświadczeni programiści Rynek uległ transformacji – podkreśla specjalistka. Jej zdaniem coraz więcej firm poszukuje doświadczonych programistów, a mniejsza liczba ogłoszeń na rynku wiąże się z przesytem początkującymi pracownikami. – Firmy kładą trochę większy nacisk na szukanie osób, które są już związane z branżą IT. Liczą się przede wszystkim: znajomość języków programowania oraz umiejętność poruszania się w środowisku nowych technologii – wyjaśnia Aleksandra Grochala. Ten trend sprawił, że w ciągu ostatnich lat na rynku pracy dochodziło do cichej wojny o najlepszych. To zaś wywindowało stawki i doprowadziło do tego, że wiele osób obierało kierunek zawodowy na branżę IT. Autopromocja Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2023 Polecamy: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2023 – Osoby, które są ekspertami i seniorami w swoim poletku, miały i nadal będą mieć duże oczekiwania. Doszliśmy do punktu, w którym nie ma już tak drastycznych wzrostów wynagrodzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że widełki nadal są bardzo wysokie. W dalszym ciągu wielu młodych ludzi wybiera kierunki programistyczne, bo są one zarobkowo opłacalne. Teraz kiedy specjalistów na rynku jest więcej, rynek trochę się weryfikuje. Nie jest już tak trudno znaleźć ludzi z doświadczeniem. To ze względu na to, że coraz więcej osób ma poszukiwane przez IT kompetencje – tłumaczy Aleksandra Grochala. Dalszy ciąg materiału pod wideo E-commerce to stabilny biznes Specjalistka podkreśla, że w szczególnie dobrym położeniu znajdują się firmy z branży e-commerce. – E-handel to nadal stabilny biznes, który cały czas pozwala na rozwój. To zaś sprawia, że wielu specjalistów szuka zatrudnienia właśnie w tym segmencie – mówi ekspertka. – Jeśli zaś chodzi o zarobki, które teraz oferuje branża, tu stawki mogą się różnić w zależności od umiejętności, doświadczenia, mogą być również konsultowane indywidualnie. Zależą również od regionu i systemu pracy, tego czy jest zdalny czy stacjonarny – zaznacza Aleksandra Grochala. IAI S.A. to firma, która oferuje produkty IdoSell (najbardziej dochodową platformę sklepową w kraju z GMV na poziomie ponad 15 mld zł) i IdoBooking (channel manager dla branży najmu krótkoterminowego) i IdoPay. W sierpniu 2021 roku spółka przejęła 51 proc. udziałów węgierskiego lidera e-commerce Shoprenter. Pakiet większościowy IAI należy do MCI Capital. Do IAI S.A. przynależy również spółka córka IdoPayments sp. z.o.o., która istnieje od 2020, a w listopadzie ubiegłego roku otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na świadczenie usług w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Autopromocja Dokumentacja kadrowa 2023. Zasady prowadzenia i przechowywania + wzory dokumentów online Czy wiesz, gdzie przechowywać nowe dokumenty kadrowe, a także jak prowadzić akta osobowe i dokumentację w formie elektronicznej? W książce „Dokumentacja kadrowa 2023. Zasady prowadzenia i przechowywania” znajdziesz odpowiedzi na te oraz inne pytania. Do publikacji dołączamy wzory dokumentów dostępne w wersji online. Sprawdź szczegóły na stronie Sklep.infor.pl i bądź na bieżąco z nowymi przepisami! Dokumentacja kadrowa 2023 + wzory dokumentów online. Zasady prowadzenia i przechowywania