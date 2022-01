Weryfikacja covidowa - prace w sejmowej Komisji Zdrowia

Weryfikacja covidowa będzie przedmiotem wtorkowych prac w sejmowej Komisji Zdrowia. Jakie są główne założenia projektu ustawy o weryfikacji covidowej?

Weryfikacja covidowa - prace w Sejmie

Dalsze prace nad projektem ustawy o weryfikacji covidowej odbędą się na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia - poinformował PAP przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos.

W Sejmie w środę [red. 5 stycznia 2022 roku] odbyło się wysłuchanie publiczne projektu ustawy o weryfikacji covidowej. Zakłada on m.in., że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 i o negatywnym wyniku testu lub informacji o przebytej infekcji.

Jak powiedział PAP przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, dalsze prace nad projektem zaplanowano na najbliższy we wtorek [red. 11 stycznia 2022 roku]. - Zwołałem posiedzenie komisji na wtorek i na tę chwilę zakładam, że będziemy go na najbliższym posiedzeniu Sejmu procedować. Za wcześnie jest jednak, by przesądzać, czy będziemy go procedować do końca - drugie czytanie, trzecie czytanie - czy też będziemy chcieli się nad tym zastanowić i pochylić w podkomisji - zastrzegł Latos.

Bezpłatne testy pracowników na COVID-19 i weryfikacja wyniku testu przez pracodawcę

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 złożył w Sejmie grupa posłów PiS. Jego pierwsze czytanie odbyło się w połowie grudnia.

Dotyczy on możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2; możliwości żądania pracodawcy od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku tekstu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.