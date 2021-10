Emerytura bez podatku czyli rozwiązania podatkowe z Polskiego Ładu zostały przyjęte przez Sejm. Emerytury do 2500 zł brutto nie będą wyższe o podatek. A co z wyższymi świadczeniami?

Emerytura bez podatku przyjęta przez Sejm

Jednym z kluczowych elementów przyjętego właśnie przez Sejm pakietu rozwiązań podatkowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie jest Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł. Na zmianach skorzysta aż 90 proc. emerytów i rencistów. To kolejny krok na drodze do poprawy jakości życia polskich seniorów.

Sejm przyjął w piątek pakiet rozwiązań podatkowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie. Na reformie zyskuje niemal 18 mln podatników, w tym ok. 8 mln emerytów i rencistów. Jednym z przyjętych rozwiązań jest bowiem Emerytura bez podatku. – Oznacza to, że świadczenia do 2,5 tys. zł nie będą opodatkowane, z kolei osoby otrzymujące wyższe emerytury zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. Dzięki temu w portfelach 90 proc. emerytów i rencistów zostanie więcej pieniędzy. To kolejny krok na drodze do poprawy jakości życia polskich seniorów i budowania kompleksowej polityki senioralnej – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przykładowo emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł zyska rocznie 1 600 zł.

Zerowy PIT dla seniorów zachętą do dalszej pracy

Reforma podatkowa zakłada też PIT-0 dla seniorów. To zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniówka” i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo.

PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. To oznacza, że pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Dzisiaj takich osób jest ok. 142 tys. W przyszłym roku zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł.