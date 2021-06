Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

Waloryzacja konta i subkonta ZUS - czerwiec 2021 r.

164 mld zł więcej mają przyszli emeryci na swoich kontach po czerwcowej waloryzacji. Jest to efekt corocznej, czerwcowej waloryzacji, która w tym roku wyniosła 5,41 proc.

Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym także kapitału początkowego. Zgromadzony kapitał rośnie wtedy o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) i od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB z ostatnich 5 lat.

- W tym roku dzięki waloryzacji stan kont przyszłych emerytów zwiększył się o ponad 160 mld zł. – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Żaden bank nie ma w swojej ofercie tak atrakcyjnego oprocentowania lokat – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

O ile wzrosły środki na kontach i subkontach ZUS?

Jak dodaje rzeczniczka, w czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrosły o 5,41 proc., a stany subkont wzrosły o 5,23 proc. Kapitał na kontach ubezpieczonych zwiększył się łącznie o 163 860 100 735 zł.

Coroczna waloryzacja jest bardzo ważna, gdyż zapisane na kontach i subkontach środki są podstawą do obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

- Możemy to prześledzić na przykładzie osoby, która na koniec stycznia tego roku zgromadziła na swoim koncie 450 tys. zł. W tym przypadku, po waloryzacji kapitał wzrósł o 24,3 tys. zł. – wyjaśnia Kowalska-Matis. - Jeśli ktoś zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o prawie 46 tys. zł – dodaje.

Informacja o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) w 2021 r.

Kolejnym krokiem, po wykonaniu waloryzacji rocznych, jest przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2020 r. W tym roku, tak jak w ubiegłym, zgodnie z ustawą nie będzie akcji wysyłki do ubezpieczonych wersji papierowej informacji. Będzie ona udostępniona w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jak w ubiegłym roku, ZUS wygeneruje również "Informację o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek". Złożenie tego raportu pozwala płatnikowi na skrócenie przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat.

Informację tę Zakład przygotuje tylko dla osób, za które płatnik składek złożył raport informacyjny w 2020 roku. Rzeczniczka wyjaśnia, że w tym roku wskaźnik waloryzacji jest niższy niż w dwóch poprzednich latach z uwagi na epidemię Covid-19. Zależy on, bowiem od tempa wzrostu przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne rok do roku, przy czym nie może być niższy od inflacji ani ujemny. Przypis składek emerytalnych w 2020 r. był wyższy niż rok wcześniej, ale z powodu szczególnej sytuacji gospodarczej w wyniku pandemii i obostrzeń sanitarnych – nie o tyle, co w poprzednich latach. Wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie i pozwalały na pomnożenie kapitału emerytalnego w ZUS na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie. W 2020 r. było to 8,94 proc., a rok wcześniej 9,20 proc.

Waloryzacja subkonta ZUS

Nieco inaczej wylicza się waloryzację subkonta, która jest waloryzowana zgodnie z przeciętnym wzrostem nominalnego PKB za ostatnie 5 lat. W tej sytuacji epidemia nie wpłynęła znacząco na przyrost stanu subkont Polaków. Dla przypomnienia rok temu wskaźnik wyniósł 5,73 proc., a dwa lata temu 5,01 proc.