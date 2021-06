Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

Minimalne wynagrodzenie dla medyków, także pielęgniarek i położnych Reklama Daliśmy gwarancję minimalnych wynagrodzeń m.in. pielęgniarkom i położnym – przypomniał w czasie konferencji prasowej w Raciborzu minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister zaznaczył, że dla pielęgniarek i położnych resort przygotował ofertę. Pierwsza jej część pojawiła się po trzeciej fali epidemii. To ustawa gwarantująca minimalne wynagrodzenia zasadnicze m.in. tej grupie zawodowej. "To jest rozwiązanie kompleksowe dotyczące nie tylko środowiska pielęgniarek, ale całego sektora medycznego" – przypomniał. Zaznaczył, że regulacja jest tak skonstruowana, że gwarantuje pracownikom zatrudnionym w podmiotach leczniczych, że nie będą zarabiali mniej niż kwota wyliczona na podstawie konkretnych współczynników pracy i średniego wynagrodzenia w gospodarce w kraju. Dodał, że jeśli ten ostatni element wzrośnie w przyszłym roku – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce – to również "najniższe wynagrodzenia pójdą do góry". Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych do 2027 r. Przypomniał, że koszt takiego rozwiązania w II półroczu 2021 r. wyniesie blisko 4 mld zł. Zaznaczył, że nad drugą częścią oferty, "ścieżką wzrostu wynagrodzeń do 2027 r.", toczy się dyskusja. "W perspektywie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB prowadzimy dalej rozmowy z organizacjami związkowymi" – zaznaczył minister. Wynagrodzenie minimalne od 1 lipca 2021 r. Sejm znowelizował pod koniec maja ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny i działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. Ustawa trafiła do Senatu. W środę będzie przedmiotem prac senackiej komisji zdrowia. Zobacz również: Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

Minimalne wynagrodzenie lekarzy od lipca 2021 r.