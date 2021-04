Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - marzec i I kwartał 2021 r.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie - marzec 2021 roku

W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,3% r/r i wyniosło 6330,3 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,0% r/r i wyniosło 5929,05 zł (brutto). W marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej (spadek o 0,1%). W relacji do analogicznego okresu rok wcześniej zaobserwowano kontynuację spadku przeciętnego zatrudnienia, jednak w marcu br. był on minimalnie słabszy niż w lutym 2021 r. (odpowiednio o 1,3% i o 1,7%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - marzec 2021

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. w związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. wyniosło 5929,05 zł.

reklama reklama



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku - marzec 2021

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2021 r. na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432 i 680) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2021 r. wyniosło 5928,95 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku - I kwartał 2021

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2021 r. w związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale w 2021 r. wyniosło 5675,54 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku - I kwartał 2021

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2021 r. Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5675,47 zł.