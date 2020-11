Pamiętaj o odwołaniu e-wizyty w ZUS!

Odwołanie e-wizyty w ZUS

30 proc. umówionych wizyt nie odbywa się, bo klienci rezygnują z nich nie informując o tym ZUS. Jeśli więc masz umówioną e-wizytę w ZUS, a wypadło Ci coś ważnego albo już jej nie potrzebujesz? Zrezygnuj z e-wizyty, aby mógł skorzystać z niej ktoś inny.

Od 4 listopada e-wizyty we wszystkich placówkach ZUS

W październiku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził e-wizyty w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, dzięki którym klienci mogą umówić się z ekspertem na zdalną konsultację. Od 4 listopada e-wizyta jest dostępna we wszystkich placówkach ZUS. We Wrocławiu w ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania e-wizyt klienci umówili się na 162 spotkania z konsultantem ZUS. Średni czas trwania rozmowy wynosi 10 minut. Klienci załatwiają online najczęściej sprawy związane z emeryturami, rentami i zasiłkami.





1122 wizyt online w tygodniu

- Tylko w ciągu jednego październikowego tygodnia w całej Polsce zarezerwowano 1122 e-wizyty w ZUS. Nasi eksperci byli gotowi na każdą z nich. Jednak w przypadku 350 e-wizyt nie pojawili się na nich nasi klienci. Tylko, co szósta z nich zrezygnowała w naszym systemie z e-wizyty – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Link do rezygnacji

Każdy, kto zarezerwuje e-wizytę dostaje link do rezygnacji na wypadek gdyby klientowi coś wypadło, albo już jej nie potrzebuje.

- Warto o tym pamiętać i niepotrzebne wizyty anulować, ponieważ w tym czasie z usług Zakładu może skorzystać ktoś inny, kto do ZUS osobiście przyjść nie może – apeluje rzeczniczka.

SMS z przypomnieniem o e-wizycie

Dzień przed spotkaniem klient ZUS otrzymuje SMS-a z przypomnieniem o e-wizycie – na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. W dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem, otrzyma mail z linkiem. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient ma pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.